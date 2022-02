Het liefdesverhaal van Marijn en Sandra: hij trapte op haar tenen, zij viel als een blok

Sandra had nog nooit van Lichtervelde gehoord, maar toch is het de plek waar ze de liefde van haar leven heeft ontmoet. Beiden waren niet op zoek naar een nieuwe vlam, maar dat was buiten het universum gerekend. Klinkt cliché, maar het verhaal van Sandra en Marijn leest dan ook als een sprookje. “Wat als mijn zus nog een lief had? Of als ik wél altijd overal op tijd kwam? Ja, wij geloven in het lot”, zeggen ze vastberaden.

Marijn was 32, had een relatie van acht jaar achter de rug en was absoluut niet op zoek naar een nieuwe vrouw in zijn leven. De 27-jarige Sandra had evenmin tijd voor een nieuw lief. Maar toen Marijn op een doodgewone dinsdagavond laatkomer Sandra zag binnenstrompelen in Cinema De Keizer, wist hij dat hij geen keuze had. “Ik was op slag verliefd, ik geef dat eerlijk toe”, glimlacht Marijn. “Ik was daar voor de heropening van de cinemazaal als lid van de perskring.”

We waren gewoon op het juiste moment op de juiste plaats

Dat Sandra daar op hetzelfde moment was, berustte veel meer op toeval. “Ik woonde in Asper, was nog nooit in mijn leven in Lichtervelde geweest. Mijn zus moest voor haar werk in de monumentenzorg die heropening bijwonen. Omdat ze nog maar net weer single was vroeg ze mij mee. Helaas ben ik een onverbeterlijke laatkomer, waardoor ik me met het schaamrood op de wangen snelde naar een van de laatste vrije zitjes. Op dat moment heeft Marijn me gespot.”

Na de film kwamen ze in dezelfde receptieruimte terecht, waar Marijn ‘per ongeluk’ op Sandra’s tenen trapte door de drukte. Tenminste, dat dacht hij, maar nadien bleken haar tenen volledig intact te zijn. Die van haar buur iets minder. “We zijn meteen aan de praat geraakt.

Toen ik terug thuis was heb ik hem toegevoegd op Facebook. Tot grote opluchting van Marijn, want hij was mijn naam vergeten! We hebben twee weken lang gechat voor we uiteindelijk voor het eerst op date gingen. Het kon gewoon niet eerder, ik had echt een heel druk sociaal leven op dat moment”, lacht Sandra. Op de tweede date sloeg de vonk uiteindelijk helemaal over, een jaar later stapte het koppel al in het huwelijksbootje.

• Sandra Moeykens (36) en Marijn Follebout (41) hebben samen twee kinderen: zoon Astor (6) en dochter Kiki (4). • Het gezin woont in Asper. • Sandra is leerkracht aan het Bernardustechnicum in Oudenaarde, Marijn werkt als freelancejournalist in het binnenlands toerisme.

Perfecte timing

Een toevallige samenloop van omstandigheden, zou je kunnen zeggen. Daar geloven Sandra en Marijn niet in. “Als mijn zus nog een lief had gehad, was ik nooit in die cinema geweest. Als ik niet te laat was geweest, had Marijn me misschien nooit opgemerkt. Dat is het lot. We hebben de ex van mijn zus trouwens nog bedankt! We zijn elkaar op het juiste moment tegengekomen, daar geloof ik echt in”, vertelt Sandra. Over dat laatste denkt Marijn lichtjes anders: “Ik had Sandra liever wat vroeger in mijn leven ontmoet. Dan hadden we nog meer kunnen reizen voor we aan kinderen begonnen. Maar zij zegt altijd dat we misschien niet gematcht zouden hebben toen zij nog jonger was, dus waarschijnlijk is het toch beter zo.”

Hoewel hun sprookje startte in Lichtervelde was een verhuis naar Oost-Vlaanderen onvermijdelijk. Een grote opoffering langs Marijns kant: “Ik mis West-Vlaanderen elke dag, maar Sandra had al een huis, dus dit was de meest logische keuze. Wel hebben we recent een appartement gekocht in Middelkerke, daar komen we echt tot rust.” Gelukkig tipt hij ook meteen hoe Sandra het kan goedmaken: “Nog veel lange wandelingen doen met ons hele gezin, dat is gewoon de max voor mij!”