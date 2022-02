Het liefdesverhaal van Marc en Marc: een huwelijksaanzoek op de derde date

Ze hebben dezelfde voornaam, look en persoonlijkheidskenmerken. Toch zijn Marc en Marc geen familie, wél elkaars echtgenoot. Als dat nog niet bijzonder genoeg is, doet het koppel daar graag nog een schepje bovenop: op hun derde date vroeg de ene Marc de andere al ten huwelijk.

Marc Van den Steen (54) is geboren is Asse, bracht zijn jeugd door in Waregem en volgde de liefde naar Menen. Marc Bogaert (60), geboren en getogen in Brussel, zou uiteindelijk hetzelfde doen, ook al had hij dat lang niet voor mogelijk geacht. Ze leerden elkaar kennen op een datingsite, maar de interesse was niet meteen wederzijds. “Ik vond Marc eerst echt niets voor mij”, vertelt Marc V. eerlijk. “Ik was op dat moment acht jaar single, nadat ik mijn partner Filip ben verloren aan een hartaderbreuk. Na een relatie van 12 jaar kon ik dat niet goed verwerken, ik heb drie jaar in een depressie gezeten. Ik was eigenlijk niet echt op zoek naar iets nieuws.”

Ik was alleen op de wereld. Marc heeft mijn leven verrijkt

Anderzijds was Marc B., de toen eeuwige vrijgezel, wel onmiddellijk verkocht. Een tijdje later ontmoetten ze elkaar in het echt op de Pride Parade in Antwerpen, zonder elkaar te spreken. Marc B. bleef echter niet bij de pakken zitten en nam daarna online contact op met Marc V.. “Hij vroeg of hij eens op bezoek mocht komen. Hij moest me gewoon hebben! Waarom niet, dacht ik. Die avond zijn alle puzzelstukjes in elkaar gevallen”, aldus Marc V.. Ondanks zijn initiële terughoudendheid, was het ook Marc V. die amper twee weken later op één knie ging tijdens een weekendje Brussel. Een maand erna stonden ze al in het stadhuis om elkaar het jawoord te geven. “Ja, dat was heel snel, dat beseffen we.

Maar als je zeker bent van je stuk, waarom moet je dan twijfelen? Ik heb me altijd een beetje alleen op de wereld gevoeld, ik heb mijn dichte familieleden kort na elkaar verloren. Marc leren kennen was voor mij de hemel op aarde. Het klopte gewoon”, bekent Marc B..

• Marc Van den Steen en Marc Bogaert zijn respectievelijk 54 en 60 jaar jong. • Het koppel woont in Menen. •Marc V. doet de kwaliteitscontrole bij de Balta Group, Marc B. is sinds vorig jaar met pensioen. Daarvoor werkte hij bij FOD Financiën.

Romantische ziel

Valentijn wordt bij de Marcs met veel toeters en bellen gevierd. Een heel weekend op hotel, bloemen, champagne, lekker eten… “Ik weet het, het is één grote commerce, maar we doen er graag aan mee. Wij vieren eigenlijk alles. De datum van onze eerste ontmoeting, ons huwelijk… Tja, we zijn bourgondiërs zeker?”, lachen ze. Het weekend zal vol verrassingen zitten, vooral georganiseerd door Marc V. dan. “Marc is daar niet zo sterk in. Hij probeert het wel hoor, maar het lukt niet altijd. Marc heeft mijn leven op alle vlakken verrijkt. We hebben al veel gereisd, gaan naar theaterstukken, proberen nieuwe hobby’s uit… We zijn ook samen mantelzorger voor zijn moeder, iets wat we met veel liefde doen. Onze agenda is dus altijd goed gevuld. Ik kan allesbehalve klagen!”

Als er één iets is dat het koppel graag anders gezien zou hebben, dan is het de invulling van zijn kinderwens. Beiden waren er graag voor gegaan, maar de timing zat helaas niet mee. Marc B. zorgde wel jarenlang voor de kinderen van zijn overleden zus en schoonbroer, met wie ze nu nog altijd een goeie band hebben. Die droom wordt nu vervangen door andere plannen. “Mocht onze spaarpot het ooit toelaten zouden we graag een wereldreis maken met de mobilhome. Daarnaast zou mijn man graag eens een bijrolletje als figurant doen op tv. Of misschien wij allebei, wie weet?”, sluit Marc V. af.