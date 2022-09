Herfstblues

Bluejeans is niet meer uit ons leven weg te denken. Zeker dit seizoen is hij meer dan ooit aanwezig. Van casual pantalons en jasjes tot high-fashioncreaties.

Jeans was lang het stoere materiaal bij uitstek, bestemd voor werkkledij. Tot de werkbroek ineens een hip ding werd voor de jeugd en voor non-conformisten. De rest is geschiedenis: zowat iedereen, rijk of arm, jong of oud, draagt denim. Van de klassieke five-pocket-jeansbroek en het bijhorende jasje over een jeansrok of -jurk tot de jumpsuit die nu erg ‘in’ is en eigenlijk verdacht veel weg heeft van zijn voorganger: de werkoverall. Denim komt niet alleen in the picture door zijn hoog fashiongehalte, maar ook door het feit dat hij alsmaar ecovriendelijker wordt.

Cleane jeans

De jeanssector is lang – terecht – verguisd als een van de meest vervuilende sectoren door zijn gigantische waterverbruik en zijn schadelijke verfstoffen. De laatste jaren worden er echter alsmaar meer inspanningen geleverd om de jeans ecovriendelijker te maken. Een mooi voorbeeld daarvan is het Belgische label HNST dat circulaire jeans op de markt brengt. Vijfenzestig procent van de gebruikte stoffen is gerecycleerd en de jeans bevat geen schadelijke chemicaliën, noch microplastics. Wanneer hij versleten is, wordt hij volledig gerecycleerd. Het feit dat hij in Europa geproduceerd wordt, vermindert bovendien de CO2-uitstoot.

“Jeans moet niet alleen duurzaam maar ook vernieuwend zijn”

Maar ook de grotere spelers en de ketens brengen jeanscollecties op de markt die minder impact hebben op het milieu. Zo biedt C&A sinds dit seizoen jeans aan die gemaakt is in de eigen fabriek in Duitsland, volgens de nieuwste ecovriendelijke technologieën, de zogenaamde Factory for Innovation in Textiles. Voor een dergelijke ‘FIT’-jeans betaal je net geen 60 euro, duurder dan de goedkoopste C&A-jeans maar nog altijd stukken goedkoper dan een merkenjeans die buiten Europa geproduceerd wordt. Daarnaast werkt de keten ook samen met het Britse zero waste-jeanslabel E.L.V. denim dat geüpcyclede jeans maakt op basis van tweedehandsjeans. Voor 80 euro heb je een handgemaakte jeans – geproduceerd in een Amsterdams atelier – die uniek én ecologisch is. Op die manier biedt de keten de klant verschillende keuzes aan, van een goedkope jeans die deels gemaakt is van gerecycleerde materialen tot een op en top ecologische jeans. Die duurzaamheid heeft een prijs, maar blijft al bij al nog altijd best betaalbaar.

1/18 Vernieuwende denim outfit van Glenn Martens voor Y/Project (prijs niet meegedeeld). © Filippo Fior 2/18 Statige creatie in een patchwork van jeans, van Acne (prijs niet meegedeeld). © Acne 3/18 Duurzame, circulaire jeans (vanaf 135 euro), van HNST. © HNST 4/18 Haltertop in denim (184,95 euro) en denim rok (264,95 euro), van Levi’s in samenwerking met het Deense modelabel GANNI. Gemaakt van biokatoen en natuurlijke kleurstoffen. Maten van XS tot 3X. © GANNI x Levi’s 5/18 Duurzame jeans in gradaties: van deels gerecycleerde materialen tot unieke upcycled modellen, van C&A. © C&A 6/18 Denim jumpsuit (99,99 euro), van Louise by e5. © Louise by e5 7/18 Jeansjas met teddy kraag (59 euro) en jeanspantalon (39 euro), van Arket. © Arket 8/18 Wijde jeansbroek (139,90 euro), mouwloos jeansjasje (129,90 euro) en gestreepte rolkraagtrui (149,90 euro), uit de capsulecollectie van Hannelore Knuts voor Terre Bleue. © Terre Bleue 9/18 De vele gezichten van jeans: links: denim jurk (229 euro), midden: jeansjasje (239 euro) en jeanspantalon (139 euro). Rechts: pantalon (169 euro) en hemd (139 euro) in ribfluweel, van Baum und Pferdgarten. © Baum und Pferdgarten 10/18 Jasje (119,99 euro) en pantalon (99,99 euro) in donkere jeans, T-shirt (39,99 euro) en muts (17,99 euro), van het nieuwe herenjeanslabel R.A.D.. © R.A.D. 11/18 Denim hoedje (64,90 euro) van Tommy Hilfiger. © Tommy Hilfiger 12/18 Jeansjas (239,90 euro), van Lois. © Lois 13/18 Mouwloze jas in denim met ruitvormige fantasiestiksels (199 euro), van Gigue. © Gigue 14/18 Van kop tot teen in jeans, van Kenzo (prijs niet meegedeeld). © Monica Feudi 15/18 Ondervestje (160 euro), van Gant in samenwerking met Wrangler. © Gant x Wrangler 16/18 Duurzame jeans (119,95 euro), uit de Blue Planet-collectie van Brax. © Brax 17/18 Denim jumpsuit (230 euro), van Caroline Biss. © Caroline Biss 18/18 Charlotte Casiraghi in jeansoutfit van Chanel (prijs niet meegedeeld). © Chanel 1/18 Vernieuwende denim outfit van Glenn Martens voor Y/Project (prijs niet meegedeeld). © Filippo Fior 2/18 Statige creatie in een patchwork van jeans, van Acne (prijs niet meegedeeld). © Acne 3/18 Duurzame, circulaire jeans (vanaf 135 euro), van HNST. © HNST 4/18 Haltertop in denim (184,95 euro) en denim rok (264,95 euro), van Levi’s in samenwerking met het Deense modelabel GANNI. Gemaakt van biokatoen en natuurlijke kleurstoffen. Maten van XS tot 3X. © GANNI x Levi’s 5/18 Duurzame jeans in gradaties: van deels gerecycleerde materialen tot unieke upcycled modellen, van C&A. © C&A 6/18 Denim jumpsuit (99,99 euro), van Louise by e5. © Louise by e5 7/18 Jeansjas met teddy kraag (59 euro) en jeanspantalon (39 euro), van Arket. © Arket 8/18 Wijde jeansbroek (139,90 euro), mouwloos jeansjasje (129,90 euro) en gestreepte rolkraagtrui (149,90 euro), uit de capsulecollectie van Hannelore Knuts voor Terre Bleue. © Terre Bleue 9/18 De vele gezichten van jeans: links: denim jurk (229 euro), midden: jeansjasje (239 euro) en jeanspantalon (139 euro). Rechts: pantalon (169 euro) en hemd (139 euro) in ribfluweel, van Baum und Pferdgarten. © Baum und Pferdgarten 10/18 Jasje (119,99 euro) en pantalon (99,99 euro) in donkere jeans, T-shirt (39,99 euro) en muts (17,99 euro), van het nieuwe herenjeanslabel R.A.D.. © R.A.D. 11/18 Denim hoedje (64,90 euro) van Tommy Hilfiger. © Tommy Hilfiger 12/18 Jeansjas (239,90 euro), van Lois. © Lois 13/18 Mouwloze jas in denim met ruitvormige fantasiestiksels (199 euro), van Gigue. © Gigue 14/18 Van kop tot teen in jeans, van Kenzo (prijs niet meegedeeld). © Monica Feudi 15/18 Ondervestje (160 euro), van Gant in samenwerking met Wrangler. © Gant x Wrangler 16/18 Duurzame jeans (119,95 euro), uit de Blue Planet-collectie van Brax. © Brax 17/18 Denim jumpsuit (230 euro), van Caroline Biss. © Caroline Biss 18/18 Charlotte Casiraghi in jeansoutfit van Chanel (prijs niet meegedeeld). © Chanel Vernieuwende denim outfit van Glenn Martens voor Y/Project (prijs niet meegedeeld). © Filippo Fior Statige creatie in een patchwork van jeans, van Acne (prijs niet meegedeeld). © Acne Duurzame, circulaire jeans (vanaf 135 euro), van HNST. © HNST Haltertop in denim (184,95 euro) en denim rok (264,95 euro), van Levi’s in samenwerking met het Deense modelabel GANNI. Gemaakt van biokatoen en natuurlijke kleurstoffen. Maten van XS tot 3X. © GANNI x Levi’s Duurzame jeans in gradaties: van deels gerecycleerde materialen tot unieke upcycled modellen, van C&A. © C&A Denim jumpsuit (99,99 euro), van Louise by e5. © Louise by e5 Jeansjas met teddy kraag (59 euro) en jeanspantalon (39 euro), van Arket. © Arket Wijde jeansbroek (139,90 euro), mouwloos jeansjasje (129,90 euro) en gestreepte rolkraagtrui (149,90 euro), uit de capsulecollectie van Hannelore Knuts voor Terre Bleue. © Terre Bleue De vele gezichten van jeans: links: denim jurk (229 euro), midden: jeansjasje (239 euro) en jeanspantalon (139 euro). Rechts: pantalon (169 euro) en hemd (139 euro) in ribfluweel, van Baum und Pferdgarten. © Baum und Pferdgarten Jasje (119,99 euro) en pantalon (99,99 euro) in donkere jeans, T-shirt (39,99 euro) en muts (17,99 euro), van het nieuwe herenjeanslabel R.A.D.. © R.A.D. Denim hoedje (64,90 euro) van Tommy Hilfiger. © Tommy Hilfiger Jeansjas (239,90 euro), van Lois. © Lois Mouwloze jas in denim met ruitvormige fantasiestiksels (199 euro), van Gigue. © Gigue Van kop tot teen in jeans, van Kenzo (prijs niet meegedeeld). © Monica Feudi Ondervestje (160 euro), van Gant in samenwerking met Wrangler. © Gant x Wrangler Duurzame jeans (119,95 euro), uit de Blue Planet-collectie van Brax. © Brax Denim jumpsuit (230 euro), van Caroline Biss. © Caroline Biss Charlotte Casiraghi in jeansoutfit van Chanel (prijs niet meegedeeld). © Chanel

Creativiteit troef

Om jeans relevant te houden, moet hij niet alleen duurzaam maar ook vernieuwend zijn. Zo zie je tegenwoordig de meest spectaculaire denimcreaties op de catwalk. De grote vernieuwer op dit vlak is Bruggeling Glenn Martens, al tien jaar artistiek directeur van het Franse avant-gardelabel Y/Project en sinds kort ook van Diesel. De manier waarop hij de jeans heruitvond, van asymmetrische modellen tot modellen met uitsnijdingen en trompe-l’oeileffecten, hebben de jeans naar een high-fashionniveau getild.

Geen wonder dat het jeanslabel Diesel Glenn Martens in huis haalde om het merk nieuwe, creatieve impulsen te geven. Andere jeanslabels gaan dan weer samenwerkingen aan met modelabels om hun collecties boeiend te houden. Zo werkt Levi’s al voor het derde seizoen op rij samen met het Deense merk GANNI. Die collab bestaat uit acht stuks in duurzame materialen en verkrijgbaar van kleine tot grote maten, waardoor het niet alleen een duurzame, maar ook een inclusieve collectie is. Wrangler werkt dan weer samen met het Amerikaanse label Gant.

Luxelabels zoals Chanel, Dior, Kenzo, Louis Vuitton en vele andere, brengen hun versie van de jeans uit, al dan niet bedrukt met hun logo en met een prijskaartje om van te duizelen. Of hoe het meest democratische kledingstuk zijn weg gevonden heeft naar de happy few.