Groenten en kruiden in de hoofdrol in restaurant Yelo

Jessica en Lorenzo leerden elkaar kennen aan hotelschool Spermalie, maar waren er toen nog niet uit wat ze beiden zouden gaan doen. Zeven jaar geleden resulteerde hun relatie en gedeelde passie in Yelo. Een gezellig hoekrestaurant in het centrum van Wenduine. Waar Jessica achter het fornuis staat en Lorenzo instaat voor de bediening.

“Yelo, dat is een eerlijke en pure keuken met een dinerkaart die om de drie weken verandert en een lunchkaart die zelfs wekelijks een andere invulling krijgt”, vertelt Jessica. “Ik vertrek altijd vanuit de groenten en bouw van daaruit voort mijn gerechten uit. Telkens op een seizoensgebonden manier. Momenteel werken we al volop aan een menu voor het wildseizoen dat voor de deur staat.”

Chef Jessica Vansever. © Westtoer

Wij gingen op een prille herfstavond proeven en kregen een menu voorgeschoteld waar het kiezen was tussen heek met een variatie van bloemkool of kalfstartaar met dragon, quinoa en frisse gepekelde uitjes. Daarna kwam een stukje tarbot met courgette, garnaal en basilicum gevolgd door de keuze tussen schartong met wortel, lente-ui, piquillo en millefeuille van aardappel én de parelhoen met truffel, pastinaak, girolles en spitskool. Eindigen deden we met een selectie van vijf kazen van Kaasaffineurs Van Tricht. Bij alles werd een aangepast wijntje, ook in bobformule, geserveerd.

Bij Yelo besteden ze behalve veel aandacht aan de seizoenen, ook aan lokale producten. “We wonen en werken vlak aan de zee, dus kijken we uiteraard graag naar de noordzeevis, die we graag promoten.” Yelo doet wat het zegt en blinkt uit in een casual, eerlijke en hedendaagse keuken. Een plek waar ze er passioneel voor gaan, in de keuken én in de zaal.





Restaurant Yelo, Pauwaertstraat 13 in Wenduine – www.restaurantyelo.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be