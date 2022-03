GOOSE: “In onze muziek zit een stuk van onszelf”

Deze maand bracht GOOSE zijn vijfde studioalbum uit: Endless, een plaat vol energie die geknipt is om live te beleven. Op donderdag 31 maart begint de groep aan een tournee door Europa, te starten met de Brusselse AB. “We kijken ernaar uit om opnieuw loos te gaan voor een groot publiek, dat geeft ons energie”, klinkt het.

We spreken af in Safari Studios in Kortrijk, de creatieve cocon waar muziek gemaakt wordt die al jarenlang de wereld verovert. De bandleden hebben net een repetitie achter de rug, in de aanloop naar hun Europese Tour.

GOOSE staat voor vier mannen die twee zaken gemeen hebben: hun passie voor muziek en hun jarenlange, onvoorwaardelijke vriendschap. Mickael Karkousse en Bert Libeert kennen elkaar al van in de kleuterklas. Bert was al heel jong met muziek bezig, Mickael was vijftien toen ze samen begonnen muziek te maken. Ze waren zestien toen ze hun eerste optreden gaven in De Stovebuzze in Kortrijk. Ze brachten er covers van Elvis Presley, The Beatles en andere groepen. Een goed jaar later kwam Dave Martijn erbij. Onder de naam Loamy Soil waren ze op hun achttiende voor het eerst te zien op Humo’s Rock Rally. Tom Coghe was er toen ook, hij speelde er als bassist voor een andere band, Cream&Spices. “Ik vond het indrukwekkend wat de bandleden brachten, ze stonden er helemaal”, zegt Tom. “Het toeval heeft ons later samengebracht: Dave zat aan dezelfde hogeschool als ik. Toen de band een bassist nodig had, hebben ze mij gevraagd en zo ben ik erin gerold. Ondertussen ben ik al 22 jaar bij GOOSE, maar sommige mensen beschouwen mij nog altijd als ‘de nieuwe’.”

“Toen we Tom zagen spelen, viel hij ons enorm op, hij was een en al energie”, vult Dave aan. “Sommige bassisten hebben een ondersteunende rol, maar Tom was veel meer dan dat, hij was altijd aan het zingen, hij was eigenlijk een band op zichzelf”.

De lovende manier waarop de bandleden het over elkaar hebben, spreekt boekdelen over hun wederzijds respect. Tijdens het hele gesprek maken ze elkaars zinnen af. Geen wonder dat ze al meer dan twintig jaar samen muziek maken, met evenveel frisse energie en ambitie als vroeger. In die zin slaat Endless op hun succesverhaal dat geen einde kent.

Wat houdt jullie al zo lang samen?

Bert: “We zijn al heel lang goede vrienden. Wellicht komen we zo goed overeen omdat er geen ego’s in de groep zitten. Niemand voelt zich belangrijker dan de anderen. Onze vriendschap blijft duren omdat we open en eerlijk zijn tegenover elkaar. In elke relatie is het belangrijk om de dingen uit te spreken zodat eventuele meningsverschillen niet onnodig groter worden. En we gunnen elkaar ook de vrijheid om met andere zaken bezig te zijn, dat werkt verrijkend. Als een van ons baat heeft bij een persoonlijk project, komt dat ook de groep ten goede.”

De vier bandleden zijn naast GOOSE inderdaad ook met eigen projecten bezig. Zo bracht Mickael onlangs zijn soloalbum Where do we begin uit, componeert Dave filmmuziek, speelt Tom als bassist bij Bazart en SX en heeft Bert een techno EBM-project en schrijft hij ook voor andere artiesten.

Mickael: “Op een gegeven moment hebben we beseft dat er in elk van ons creatieve energie aan het borrelen was die we niet per se in GOOSE hoefden te stoppen. Soms moet je als individu ook andere paden kunnen bewandelen. Vergelijk het met een reis waarvan je terugkomt en enthousiast over vertelt. De verhuizing naar Safari Studios heeft onze toekomst veiliggesteld. Dit is ons huis, een plek waar we thuiskomen, waar we samen werken, maar die ons letterlijk en figuurlijk ook de ruimte biedt om afzonderlijk ons ding te kunnen doen en elkaar hierin te steunen. Het is belangrijk om elkaar veel te zien zodat je niet uit elkaar groeit. En het is fijn om van elkaar te weten waarmee we bezig zijn. We zijn er voor elkaar en we inspireren elkaar.”

© Damon De Backer

Kortrijk blijft jullie thuisbasis, een bewuste keuze?

Mickael: “Toen we onze eerste plaat gemaakt hebben, wilden we Kortrijk ontvluchten omdat er zo weinig te beleven was. We droomden dat onze muziek ons naar andere plaatsen ging brengen. En toch zijn we in onze thuishaven gebleven, het is goed om hier te zijn, het geeft een bepaalde rust. Je kan een jaar in Parijs of ergens anders gaan wonen, maar op een bepaald moment doe je er toch ook maar de gewone dingen die je thuis doet.”

Dave: “Het zou wellicht een verschil gemaakt hebben, mocht ik in Brussel opgegroeid zijn en andere prikkels gekregen hebben. Maar ik heb nooit de behoefte gevoeld om naar een grote stad te verhuizen. We voelen ons comfortabel met wie we zijn als groep en we hoeven ons niet te bewijzen tegenover anderen. In sommige steden zitten muzikanten meer op café te babbelen over hun muziek in plaats van muziek te maken en heerst er een rivaliteit in de muziekscene. Hier in Kortrijk heb ik dat nooit zo ervaren. Elke band gunt elkaar de vrijheid en elkaars succes. Wanneer we elkaar ontmoeten op café, hebben we het zelfs niet over muziek, we zijn vooral in de mens achter de muzikant geïnteresseerd.”

Tom: “We hebben onze thuisbasis, maar daarnaast hebben we de luxe om te reizen en om een stuk van de wereld te zien. Wanneer we in het buitenland optreden, worden we telkens in een andere cultuur ondergedompeld. We laten ons op sleeptouw nemen door locals die ons meer laten zien dan de toeristische trekpleisters. Die ervaringen zijn voor ons heel waardevol. Net door telkens thuis te komen, hebben die prikkels die we opdoen, nog meer effect op ons.”

Bert: “Het is belangrijk om in balans te zijn: we knallen met onze muziek en leven dan in een andere wereld, maar we vinden het fijn om thuis rust te vinden. In Kortrijk kunnen we onszelf zijn en een normaal leven leiden, we worden ook niet aangeklampt ondanks het feit dat we soms herkend worden.”

Beschouwen jullie GOOSE als Belgisch?

Michael: “Er bestaat niet zoiets als een Belgische sound, er is wel een Franse of een Engelse of een Amerikaanse sound. Maar het is misschien wel typisch Belgisch om apart te klinken. Wat we gemeen hebben met andere Belgische bands, is dat eigenzinnige creatieve trekje. Stromae, Soulwax, Millionaire, Deus en Zita Swoon hebben dat ook, elk op hun eigen manier. In de Parijse Motorbass Studio waar ons album opgenomen is, zeiden ze ons dat ze de Belgische, avontuurlijke spirit bewonderden.”

‘Endless’, het begin van een nieuw hoofdstuk

Tussen het vorige GOOSE-album What You Need uit 2016 en Endless heeft de groep niet stilgezeten. In 2018 brachten ze het Nonstop-livealbum uit, opgenomen tijdens Pukkelpop. Daarna volgde Something New, een ep met vijf nummers, telkens gekoppeld aan een visuele interpretatie van bevriend kunstenaar Bart Stolle. En tussendoor richtte de band Safari Studios op, waardoor ze een onafhankelijke koers kunnen varen, zonder extern management.

Mickael: “Na die projecten begon het te kriebelen om een opnieuw volwaardig album te maken en ons terug te plooien op onszelf. Een album maken vraagt tijd. Je moet veel nummers schrijven om een verhaal te kunnen opbouwen. Hoe meer je schrijft, hoe duidelijker de rode draad doorheen het verhaal wordt.”

Wij koesteren nooit verwachtingen, we zijn gewoon trots op ons werk en laten het los

Dave: “Wanneer we samen in de studio werken, hebben we altijd een wowmoment waarbij we allemaal op dezelfde lijn zitten. Met Endless zijn we volledig gegaan voor iets dat helemaal van onszelf was, zonder rekening te houden met prikkels van buitenaf. Dat is wat wij voelen en wat we willen doen.”

Tom: “Elk nieuw album is een avontuurlijke tocht vol verrassingen. Nummers waarvan je denkt dat het koplopers worden, halen het uiteindelijk niet en andere nummers waarvan je weinig verwacht, krijgen opeens een twist en komen bovenaan de lijst.”

Mickael: “De klik is er gekomen met het nummer Endless. Het was eerst instrumentaal heel sterk, dan is de zang erbij gekomen en vielen alle stukken van de puzzel in elkaar. We voelden meteen dat dit nummer alle ingrediënten had die de rode draad van het album zouden vormen. Toen zijn we nummers beginnen te selecteren die dezelfde vibe hadden, maar toch op zich staan. De nummers belichamen veel facetten van GOOSE en maken elkaar ook sterker. Er zitten geen ‘vullers’ bij, wat je vaak op albums vindt.”

© Damon De Backer

Wordt ‘Endless’ de nieuwe ‘Synrise’?

Dave: “Je kan het succes van een plaat niet forceren of voorspellen, het gebeurt gewoon. Wij koesteren nooit verwachtingen, we zijn gewoon trots op ons werk en laten het los. In het begin werd Synrise niet goed begrepen en het titelnummer werd gewoon als een intro ervaren, terwijl wij er veel meer potentieel in zagen. En plots brak Synrise helemaal los.”

Bert: “Toen we Endless maakten, betrapten we onszelf erop dat we ons afvroegen hoe het zou zijn om die nummers live te spelen. We kijken ernaar uit om opnieuw loos te gaan voor een groot publiek, dat geeft ons energie. Dat liveaspect zit altijd in ons achterhoofd wanneer we muziek maken en is ook dé reden waarom we ooit met muziek begonnen zijn. We maken muziek met ons gevoel, we stoppen er alle vier een stuk van onszelf in. Tijdens het creatieve proces zijn we constant met elkaar in dialoog. Pas wanneer onze vier visies één worden, kunnen we nummers maken die de tand des tijds doorstaan.”

“Hoelang we nog doorgaan? We hebben geleerd om niet te ver in de toekomst te kijken en om hier en nu te genieten. Te veel plannen werkt verstikkend en legt een ongelooflijke druk op je. Je doet dan alles in functie van de eindbestemming, zonder te genieten van de reis. Als ik zie met hoeveel enthousiasme deze plaat gemaakt is, ben ik gerust in onze toekomst. Elk album is een nieuw begin, er is geen eindpunt.” (Lut Clincke)





GOOSE treedt op donderdag 31 maart en vrijdag 1 april op in de Brusselse AB.





Wie is GOOSE? – GOOSE is een vierkoppige elektrorockband uit Kortrijk, opgericht in 2000. De bandleden zijn Mickael Karkousse, Bert Libeert, Dave Martijn en Tom Coghe. – In 2002 wint GOOSE Humo’s Rock Rally. – In 2006 brengen ze hun eerste album Bring it on uit, in 2010 volgt hun tweede album Synrise, in 2012 hun derde album Control Control Control en in 2017 hun vierde album What you need. In 2018 verschijnt hun livealbum GOOSE nonstop en richten ze de Safari Studios op. In 2020 maken ze de ep Something New en sinds kort ligt hun vijfde album Endless in de winkel.