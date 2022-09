Gezond eten zonder regels

Een echte beleving, dat is Karola’s Kitchen. Voedingswetenschapper Karolien Olaerts duikt in haar nieuwste kookboek Smaakvol de keuken in om verse en vooral plantaardige gerechten te bereiden. Eenvoudig, gevarieerd, boordevol smaak en een boost voor onze gezondheid.

Witte vis met courgette, tomaat en mosterd-sojasaus

Dit heb je nodig voor 2 personen

– 2 courgettes

– 1 el olijfolie

– 1 tl gedroogde oregano

– 4 trostomaten

– 100 g verse spinazie

– 50 g ontpitte groene olijven

– 3 el sojasaus (of tamari als je glutenintolerant bent)

– 3 el graantjesmosterd

– 1 blik witte reuzenbonen, gespoeld (ca. 240 g uitgelekt)

– 2 stukken stevige witte vis (koolvis, schelvis, pollak, kabeljauw… elk ca. 150 g)

– zwarte peper en grof zeezout





Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Snijd de courgettes in dunne plakjes. Doe ze in een grote ovenschaal en schep ze om met de olijfolie, oregano, versgemalen zwarte peper en grof zeezout. Verdeel de courgetteplakjes gelijkmatig over de schaal en plaats 15 minuten in de oven.

Snijd intussen de tomaten in plakjes. Spoel de spinazie grondig en zwier die droog. Halveer de olijven. Zet opzij.

Vermeng de sojasaus en mosterd tot een sausje. Zet opzij.

Haal de courgetteplakjes uit de oven, maar zet de oven niet uit. Leg de spinazie op de courgette, verdeel er de bonen overheen en leg hier de tomaat bovenop. Besprenkel de groenten met de helft van het sausje. Strooi de olijven erover en leg er tot slot de stukken vis bij. Lepel de resterende saus boven op de vis en plaats 15 minuten in de oven (of tot de vis gaar is). Serveer meteen en schep het sausje dat zich onderaan in de schotel gevormd heeft rijkelijk over de vis en groenten.





© Lisa Valcke/Luk Thys

Gegrilde paprika en tomaat met halloumi en orzo

Dit heb je nodig voor 2 personen

De groenten

– 2 gele paprika’s

– 1 rode paprika

– 1 witte ui

– 1 dikke teen knoflook

– 1 el rijstolie (of andere olie geschikt voor hoge temperaturen)

– 1 tl gedroogde oregano

– 1 tl gedroogd basilicum

– een snuifje gedroogde rozemarijn

– 1/4 tl pikant paprikapoeder

– zwarte peper en grof zeezout

– 125 g kerstomaatjes

– 1 el balsamicoazijn

– 3 trostomaten

– 1 tot 2 tl kappertjes

– een handvol rucola

De orzo

– 120 g volkorenorzo of quinoa als je glutenintolerant bent

– een handvol basilicum en/of oreganoblaadjes

– 1 tl olijfolie

– het sap van 1/4 kleine citroen

– 1/2 tl gedroogd basilicum

Voor erbij

1 blok halloumi (225 g)





Zo maak je het (Bereidingstijd 35 minuten)

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Snijd de paprika’s in dikke repen en de ui in partjes. Schep de groenten op een bakplaat en pers de knoflook erbij. Besprenkel met de rijstolie en bestrooi met de gedroogde kruiden, versgemalen zwarte peper en grof zeezout. Schep goed om en verspreid alles over de bakplaat. Plaats 20 minuten in de oven.

Bereid intussen de orzo volgens de aanwijzing op de verpakking. Hak de verse kruiden fijn.

Giet de orzo af en schep hem om met de verse kruiden, olijfolie, het citroensap, het gedroogde basilicum en versgemalen zwarte peper en grof zeezout. Zet opzij.

Halveer de kerstomaatjes. Zet, wanneer de paprika klaar is, de oven op grillstand en 230 °C. Schep de tomaatjes en balsamicoazijn door de paprika en plaats 5 minuten onder de grill.

Snijd intussen de trostomaten in plakjes. Zet de oven na de bereidingstijd uit. Verdeel de plakjes tomaat en kappertjes over de groenten. Schep om en laat ze in de oven staan.

Snijd de halloumi in plakken van zo’n halve centimeter. Laat een pan met antikleeflaag goed heet worden en leg de kaas erin. Laat enkele minuten bakken aan beide kanten tot er een mooi korstje is.

Schep de rucola door de gare groenten. Verdeel de orzo over de borden. Schep er rijkelijk groenten (en het heerlijke sap)overheen en leg de halloumi erbovenop.

‘Karola’s Kitchen. Smaakvol’, Uitgeverij Horizon, 224 blz., 29,99 euro.