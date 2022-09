Gepakt en gezakt

Als er één accessoire is dat we niet kunnen missen, is het onze tas. Je stopt er je laptop en je gsm in, naast alle andere spullen die je dagelijks nodig hebt. Het aanbod varieert van lederen tassen die mooi verouderen met de jaren tot technische exemplaren met alle snufjes erop en eraan.

Naturel

Compacte leren rugzak in naturel tint (329 euro), van O My Bag.

© Aesaert

Sportief & chic

De perfecte balans tussen functioneel en esthetisch: stijlvolle, praktische rugzak in leder (450 euro), van Aesaert.

© Vaude

Veilig op de fiets

Ideaal voor wie met de fiets naar het werk gaat: duurzame waterafstotende rugzak (100 euro) met rolsluiting bovenaan en ritssluiting vooraan zodat je vlot aan je spullen kan. In het gepolsterde vak blijft je laptop goed beschermd. De tas heeft ook een ingewerkte drinkfleshouder, een buitenvak voor gsm en geldbeugel en een sleutelhouder op de schouderband. Reflecterende elementen maken je extra zichtbaar in het verkeer, van Vaude.

© Terre Bleue

Big shopper

Het Belgische kledingmerk Terre Bleue pakt nu ook uit met een tassencollectie. Ze bestaat uit vijf modellen, van een vlotte crossbody tot deze ruime tote bag in nerfleder (249,90 euro).

© Award

Iconische tassen

Voor wie van cijfers houdt: dit jaar bestaat het Belgische label Awardt 25 jaar, de winkel in Mechelen bestaat 20 jaar en in al die tijd bracht het label 500 verschillende modellen uit. Sommige modellen van het eerste uur maken nog altijd deel uit van de collectie. Dit jaar brengt Awardt een kleurige versie van 20 iconische modellen. Zoals deze rugzak met zijn organische vormen (388 euro).

© Clio Goldbrenner

Handsfree

Met deze modieuze crossbody tas heb je altijd je handen vrij. Gemaakt van metaalkleurig leder (395 euro), van Clio Goldbrenner.

© Tres Sis Zero

Kantoortas

Duurzame messenger bag voor heren in suède (235 euro) met voldoende plaats voor de laptop, de lunchbox en lectuur. Gemaakt van restleder, van Tres Sis Zero.

Voor jonge mama’s

Discrete, lederen mummy bag (680 euro) waarin jonge ouders alle baby benodigdheden kunnen stoppen en die ze ook achteraf nog kunnen gebruiken, wanneer de kinderen al lang uit de luiers zijn. Geleverd met een luieretui en een verschoonmatje. Van Mieke Dierckx.

© Marie Martens

Overzichtelijk

Gsm’s en kleinere objecten raken altijd bedolven onder andere spullen in die veel te grote handtassen. Met deze kleine tassen heb je ze altijd bij de hand. Compact tasje met ketting (135 euro), gsm-tasje (110 euro), kaarthouder (40 euro) en airpod case (35 euro), van Marie Martens.

© Jerome Dreyfuss

’t Loopt op wieltjes

Trolley (1.150 euro) die je ook als rugzak kan dragen en die geschikt is als handbagage in het vliegtuig. Heeft drie buitenzakken met rits, van Jerôme Dreyfuss.

© Lisa Van Biesen

Mobiele tas

Ideaal voor op de fiets: tas (99 euro) die je schuinover op de rug draagt, voorzien van een gepolsterd vak voor de laptop, een sleutelhaak en een USB-poort om je mobiele apparaten onderweg op te laden, van Hedgren.

© Orta

Camel

Camelkleurige tote bag in een mix van gekorreld leder en suède (270 euro) die je zowel aan de hand als op de schouder kan dragen. Schouderriem in een combinatie van leder en metaal, van Orta.

© Guess

Fles bij de hand

Crossbody tas voorzien van een flessenhouder (80 euro), uit de mannencollectie van Guess.