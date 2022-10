Gekruid met couleur locale

Gevestigde waarde Kruiden Claus is bijzonder geliefd bij heel wat chef-koks. Christian en Lode Claus vertellen als derde en vierde generatie kruidenkwekers in Kruiden kweken koken over de teelt, de verzorging, het oogsten en het bewaren van 36 bekende en minder bekende keukenkruiden. Ze leren je om die te combineren met andere ingrediënten en laten chef-kok Michiel Van Colenberghe de smaakmakers verwerken in een 40-tal overheerlijke gerechten.

Goudbrasem met basilicumdressing en krulandijvie

Dit heb je nodig

voor 4 personen

– 4 stukken goudbrasemfilet

– handvol basilicum + extra om af te werken

– 200 g olijfolie

– 1 teentje knoflook

– 1 citroen

– zwarte peper

– fleur de sel

– 1 krulandijvie





Zo maak je het

Kruid de goudbrasem met peper en zout, bak in olijfolie en dep droog op keukenpapier.

Snijd het basilicum fijn en meng met de olijfolie, de fijngesneden knoflook, het citroensap en peper en zout.

Marineer de goudbrasem in de basilicumdressing.

Maak de krulandijvie schoon en leg op het bord.

Schik het stukje vis erop en giet met een lepel de jus over het gerecht. Werk af met (verschillende soorten) basilicum en zwarte peper.





© Kris Jacobs

Gemarineerde aardbeien met sinaasappelsap en oranjebloesem

Dit heb je nodig

voor 4 personen

– verschillende soorten aardbeien

– 50 g suiker

– 1 citroen

– 2 sinaasappels

– oranjebloesem

– paars basilicum

– eetbare bloemetjes





Zo maak je het

Snijd de aardbeien in grote stukken en doe ze in een grote mengkom.

Voeg de suiker en het sap van de citroen toe. Meng goed en laat 15 minuten marineren.

Voeg er het sap van de sinaasappels en een klein scheutje oranjebloesem aan toe.

Meng en dresseer de aardbeien op een bord.

Werk af met paars basilicum en eetbare bloemetjes.





‘Kruiden kweken koken. Alles over keukenkruiden en hoe ze te verwerken in heerlijke gerechten’, Lannoo, 168 blz., 24,99 euro.