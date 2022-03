Geen kom zonder soeplepel

Mediterrane vissoep met rouille, Mexicaanse kippensoep met avocado-koriandersalsa of asperge-dragonsoep? Geen gerecht is dankbaarder als vlotte smaakmaker op moeilijke kookdagen. Rachel Allen leert ons veelzijdig variëren met internationale warme én koude recepten in haar nieuwe boek Soep. Bouillon. Brood.

Starter van een feestelijk diner, midweekhoogvlieger als lunch of stevige opkikker tussendoor? Met soep kun je alle kanten op. Van klassiekers tot minder bekende combinaties als laksa met visballetjes, daslooksoep of heldere zeebietsoep met groene pesto. Het boek is ingedeeld volgens de seizoenen, met garnituren en bijgerechten, verrassende broodrecepten en de werkwijze om zelf je bouillonbasis te maken. Ontbreken niet: tips over specifieke ingrediënten, apparatuur en het invriezen van soepen en bouillons.





Bloemkoolsoep met cashewnoten en koriander

Dit heb je nodig

voor 6 personen

– 1 bloemkool

– 3 el extra vierge olijfolie

– 200 g ui, in stukken

– 4 grote tenen knoflook, in stukken

– 100 g cashewnoten

– 1 el kurkumapoeder

– 1,1 l groente- of kippenbouillon

– 2 el citroensap

– 4 el fijngesneden koriander

– zout en versgemalen peper

– 20 g cashewnoten





Zo maak je het

Verwijder het buitenste groene bloemkoolblad. Bewaar een paar kleinere bladeren dicht bij de bloemkool en snijd de onderkant van de stronk weg. Snijd de bloemkool in plakken en daarna in stukken: de roosjes, stelen en overgebleven bladeren.

Verhit de extra vierge olijfolie in een pan op matig vuur en voeg de bloemkool, ui, knoflook, cashewnoten en kurkuma toe. Breng de groenten op smaak met flink wat zout en peper.

Leg het deksel op de pan, zet het vuur laag en smoor de groenten 15 tot 20 minuten of tot ze gaar zijn. Roer regelmatig door.

Rooster de cashewnoten terwijl de groenten smoren. Schep de cashewnoten in een droge koekenpan op matig vuur en bak ze in 4 minuten goudbruin. Hak de cashewnoten grof en zet ze aan de kant. Schenk de bouillon bij de groenten, breng aan de kook en pureer de soep glad. Voeg het citroensap, de koriander en indien nodig, meer zout en peper toe. De soep moet fluweelzacht zijn.

Serveer de soep meteen of verwarm hem opnieuw. Bestrooi met de geroosterde cashewnoten.





© Maja Smend

Haverbrood

Dit heb je nodig

voor een brood van 900 gram

– 425 g havermout (geen havergrutten of -vlokken)

– 1 tl zout

– 1 tl baksoda

– 1 ei

– 500 g yoghurt

– 1 tl honing of suikerbietenstroop (optioneel)





Zo maak je het

Verwarm de oven voor tot 200°C. Bekleed de bodem van een broodblik met bakpapier.

Meng de havermout met het zout in een grote kom en zeef de baksoda erboven. Maak een kuiltje in het midden.

Klop het ei door de yoghurt en roer eventueel de honing of suikerbietenstroop erdoor. Schenk het yoghurt-eimengsel bij de droge ingrediënten en meng goed. Het is de bedoeling dat het deeg op dit punt droog en kleverig is, dus maak je geen zorgen.

Schep het deeg in het bakblik en bak het brood 50 minuten. Haal het brood uit het bakblik en bak het brood nog 10 minuten.

Laat het brood afkoelen op een taartrooster.

Dit fantastische brood is zeer eenvoudig om te maken. Het deeg ziet er voordat het wordt gebakken niet echt geweldig uit, omdat het klef en compact is. In de oven verandert het echter in een verrukkelijk nootachtig en voedzaam brood.

Tips

– Maak dit brood glutenvrij door glutenvrije havermout te gebruiken.

– Voeg een paar eetlepels zaden en pitten, zoals sesamzaad, toe aan het beslag en bestrooi ook de bovenkant ermee.