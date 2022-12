Geef je immuniteit een boost

Waarom is de juiste voeding zo belangrijk voor een sterk immuunsysteem? Dr. Rudy Proesmans en orthomoleculair voedingsdeskundige Siham Lassyane leggen het ons graag uit in hun nieuwe Optimale immuniteit kookboek. Rode draad? Het vermijden van geraffineerde suikers, industriële voeding en schadelijke vetzuren, een minimaal gebruik van dierlijke eiwitten en een maximale consumptie van verschillende soorten vezels. Resultaat? Gerechten als immuniteitsbooster.

Kokos-kiwiontbijt

Dit heb je nodig

voor 4 personen

– 8 kiwi’s

– 400 ml kokosyoghurt

– granola

– limoensap





Voor de groene fruitmousse

– 1 gele appel

– 1 peer

– 1/2 galiameloen

– 1 tl spirulinapoeder *





Zo maak je het

Mix de ingrediënten voor de groene mousse fijn in een blender.

Snijd de kiwi’s in blokjes.

Neem 4 glaasjes en bedek de bodem rijkelijk met stukjes kiwi. Voeg een laagje kokosyoghurt toe, daarna een laagje van de groene fruitmousse en dan een laagje granola. Werk af met stukjes kiwi. Sprenkel wat limoensap over de bovenste laag.

Serveer meteen of bewaar maximaal 1 dag in de koelkast.

* Spirulinapoeder wordt gemaakt van blauwgroene algen. Het is een geweldig powerfood, dat hierdoor ook heel geliefd is bij sporters. Het is bijzonder rijk aan goed opneembare plantaardige eiwitten (het bevat alle essentiële aminozuren en niet-essentiële aminozuren) en is daarom zeer geschikt voor veganisten. Het geeft niet alleen veel energie, het heeft ook een zuiverende werking voor de darm en is uitstekende voeding voor het darmmicrobioom.

Het stabiliseert de bloedsuikerspiegel, verlaagt slechte cholesterol, gaat oxidatieve stress tegen en verwijdert zware metalen.Spirulina is rijk aan de vitaminen A, C, E en K en de B-vitaminen B1, B2 en B6 en aan de mineralen ijzer, magnesium, jodium en calcium. Ideaal is om ongeveer 5 gram spirulinapoeder per dag toe te voegen aangerechten. Doe je veel aan sport, dan mag je deze hoeveelheid verdubbelen.





© Roos Mestdagh

Boekweitspaghetti met linzen en paddenstoelen

Dit heb je nodig

voor 3 personen

– 1 tot 2 teentjes knoflook

– 1 grote rode ui, fijngesnipperd

– 1 el olijfolie

– 150 g paddenstoelen, in schijfjes

– 1 tl zout

– 1/2 tl zwarte peper

– 350 g Napoletana-saus (BioItalia, zonder suiker)

– 240 g uitgelekte linzen uit pot

– 6 kerstomaatjes, in tweeën of vieren gesneden

– 10 g verse koriander of basilicum

– 80 g boekweitspaghetti per persoon





Zo maak je het

Fruit de knoflook en ui aan in de olijfolie gedurende 5 minuten.

Voeg de paddenstoelen toe en laat ze 5 minuten meebakken. Kruid met zout en peper. Voeg de tomatensaus en 100 ml kokend water toe. Laat dit 5 minuten koken op een middelhoog vuur.

Voeg nu de linzen, tomaatjes en koriander toe. Laat dit 5 tot 10 minuten sudderen.

Kook ondertussen de spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking.





‘Optimale immuniteit kookboek’, Manteau/Standaard Uitgeverij, 192 blz., 25,99 euro.