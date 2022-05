Flitsend op de fiets

Fietsen is pure lifestyle geworden. De van oudsher volkse sport trekt tegenwoordig ook de happy few aan voor wie de fiets en de uitrusting een statussymbool geworden zijn. En ook de modewereld pikt een graantje van de fietshype mee.

De laatste jaren komen er alsmaar meer labels op de markt die zowel technische als casual kledij rond de fietscultus brengen. Een mooi voorbeeld hiervan is de fietscollectie van Paul Smith, de Britse ontwerper die ook zelf een fietsfanaat is. De veelkleurige motieven, het handelsmerk van de Brit, zijn ook terug te vinden in zijn technische fietstruitjes, fietssokken en drinkbussen.

Fietscultuur op z’n Belgisch

Het Belgische label Peloton de Paris brengt zowel technische fietskledij als casual outfits voor het hele gezin. Leuk zijn de verwijzingen naar de Ronde van Frankrijk. Ook de Belgische collectie Cycleur de Luxe is ontstaan uit de liefde voor de wielersport. Het label is opgericht door de West-Vlaming Patrick Vanneste, die gepokt en gemazeld is in de sector van de sportswear en de outdoorkledij. Toen hij wat meer vrije tijd had, zette hij de stap van ‘passieve’ wielerliefhebber naar actieve wielertoerist. Het bracht hem op het idee om een aftersport-lifestylecollectie voor fietsers te creëren. Hij begon met een casual schoenencollectie die geïnspireerd was op vintage fietsschoenen. Ook nu nog verwijzen veel details op de schoenen naar het fietsgebeuren, zoals de schakels van een ketting of de kasseien van de Ronde van Vlaanderen. Ondertussen is de schoenencollectie uitgebreid met T-shirts en sweatshirts.

Een ander succesnummer is het Belgische mannenlabel Antwrp dat met zijn subcollectie Vélo Tourist fietsminnend Vlaanderen ingepalmd heeft. De collectie, ontworpen door Wouter Hoste, zit boordevol knipogen naar de wielertoerist die langs Vlaamse wegen rijdt en die af en toe voor een frisse pint halt houdt in een sportcafé.

Vrouwen op de fiets

Dat fietsen al lang niet meer een loutere mannensport is, zien we zowel op competitief als op recreatief niveau. Wielerwedstrijden voor vrouwen krijgen meer en meer aandacht en ook bij de wielertoeristen zien we alsmaar meer vrouwen. Merken brengen alsmaar meer aangepaste outfits voor vrouwen.

Zowel outfits als fietsen zijn pure lifestyle geworden

Zo is het Belgische label Little Black Bike in 2016 ontstaan, een collectie die voor en door vrouwen ontworpen is. De vrouw achter het label is de Gentse Angélique Dupré. In 2009 richtte ze een fietsclub enkel voor vrouwen op. Ondertussen is die fietsclub uitgegroeid tot een community die maandelijks duizenden fietsende vrouwen bereikt. Omdat Angélique op haar honger bleef wat stijlvolle outfits betreft, bouwde ze haar eigen label uit, een knipoog naar de elegante little black dress.

1/12 Houten stadsfiets van Cocomat Bike (prijs op aanvraag). © Cocomat Bike 2/12 Sweatshirt van Vélo Tourist, een subcollectie van het Belgische label Antwrp (79,95 euro). © Antwrp 3/12 Shirts (124,95 euro) en fietsbroeken (184,95 euro) voor hem en haar, van Peloton de Paris. © Kristof Ramon 4/12 Fietsschoenen van Vaudé (149,95 euro). © Vaudé 5/12 Damesfietstruitjes (89,85 euro) van Little Black Bike. © An Van Gijsegem 6/12 Fietstrui in de typische veelkleurige strepen van Paul Smith (205 euro). © Paul Smith 7/12 Grappige fietssokken van La Machine (19,95 euro). © La Machine 8/12 Damesfietshelm van Nutcase (89,95 euro), bij AS Adventure. © AS Adventure 9/12 Waterdichte stuurtas van Ortlieb (69,95 euro). © Ortlieb 10/12 T-shirts (45 euro) en sneakers (120 euro), van Cycleur de Luxe. © Cycleur de Luxe 11/12 E-bike van het Deense merk Hermansen in samenwerking met het Parijse tassenlabel Côte et Ciel (prijs op aanvraag). © Adam Katz Sinding 12/12 Casual short (64,95 euro) en sweater (69,95 euro), van Peloton de Paris. © Sam Cornette

Luxe op twee wielen

Niet alleen de outfits zijn pure lifestyle geworden, ook de fietsen zelf worden een statussymbool waaraan een fors prijskaartje vasthangt. Naast de high tech fietsen en de designermodellen voor de stad, zoals de prachtige houten fietsen, zijn er ook de luxe stadsfietsen die soms op bestelling gemaakt worden. Zo bieden luxe modehuizen zoals Louis Vuitton en Hermès fietsen aan in de stijl van het merk. Hermès heeft zelfs een aanhangwagentje voor de fiets dat groot genoeg is om in te overnachten. Goed voor een ‘eenvoudige’ fietsvakantie met een luxe kantje. (Lut clincke)