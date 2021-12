Ze wonen allebei in Kortrijk en delen een liefde voor het goede leven en schrijven. Verder hebben onze twee columnisten weinig gemeen. Wekelijks geven ze hier een inkijkje in hun uiteenlopende levens. Deze week is dat Stephanie Coorevits (36), auteur, psychologe en televisiemaakster.

Vandaag zijn we de tiende december en als je een klein beetje zoals ik bent, dan heb je het intussen helemaal gehad met De Magie Van Kerst. Want laat ons een kat een kat noemen: Kerstmis heeft evenveel te maken met magie als de gemiddelde vegan met een pita. En dat is uitsluitend de schuld van kerstcadeautjes. Correctie: van De Queeste Naar Het Perfecte Kerstcadeau. Met het risico te klinken als de hoogbejaarde die ik bijna ben: vroeger was het eenvoudiger. Kinderen kregen een Barbie of een GI Joe, vader kreeg een das of sokken en moeder iets om zich in stilte mee bezig te houden in de keuken. Sinds een jaar of tien echter, leeft onder de bevolking de onuitgesproken – maar zeer aanwezige – druk om Een Fantastisch En Uniek Cadeau te vinden voor elke persoon in je leven.

Een situatieschets: het is 25 december, jij en je familie hebben zich verzameld rond de kerstboom, glaasje bubbels in de ene hand, loeiheet bladerdeeghapje in de andere en het is pakjestijd. Jouw Secret Santa overhandigt je met nauwelijks verholen trots een pakje dat qua vorm al verraadt dat het níét het flanellen beddengoed is waar je al vijftien jaar op wacht. Neen, het is een voucher voor een ballonvaart om vijf uur ’s morgens boven de Vlaamse polders/een handgemaakte waterkaraf uit Scandinavisch hout mét persoonlijke boodschap in gegraveerd/een Indiase dromenvanger die slaapliedjes voor je zingt in de oorspronkelijke taal.

De Queeste Naar Het Perfecte Kerstcadeau werkt enkel persoonlijke ontevredenheid in de hand

‘Ik wilde je iets persoonlijks geven! Iets unieks en bijzonders!’, zegt de genereuze gever met stralende ogen. Wat volgt zijn de ongemakkelijkste zestig seconden uit jullie familiegeschiedenis, want je hebt geen idee hoe je ‘OMG! Een ballonvaart!! In het holst van de nacht!! In de vrieskou! Hoe apart!!’ moet zeggen zonder dat het sarcasme ervan afdruipt. Dus je zwijgt en produceert een glimlach, zo ongemakkelijk dat de gever onmiddellijk beseft dat je je nog liever aan die ballon ophangt dan dat je erin kruipt.

Fast forward naar de volgende week. Je zit achter je computer, tweedehands.be staat open en je probeert je voucher tevergeefs in te wisselen tegen een flanellen dekbed. Wat uiteraard niet lukt waardoor de bon in de vergeethoek geraakt en jij gefrustreerd wacht op de solden om zélf je dekbed te kopen. Samengevat: De Queeste Naar Het Perfecte Kerst-cadeau werkt enkel consumentisme en persoonlijke ontevredenheid in de hand. Over een fout cadeau gesproken… Laat ons dus gewoon afspreken dat we die hele Unieke-Cadeautjes-bullshit vergeten en vanaf nu weer gewoon kopen wat er op het – zorgvuldig samengestelde – verlanglijstje staat. Oké? Wel, dan rest mij niets anders dan je een zalige kerst te wensen en een heel gelukkig nieuwjaar. We zien elkaar terug in 2022!