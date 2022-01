Fit-date (99): De weldaden van een koude douche

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Al jaren ben ik fan van een koude douche om mijn dag vitaal te starten. Zelfs ‘s winters. Hoe kouder buiten, hoe belangrijker die koude douche. Niet overtuigd? Hier komen de vele voordelen.

– Je verkleint er je ecologische voetafdruk mee.

– De aanmaak van witte bloedcellen wordt bevorderd waardoor je weerstand verbetert.

– Je lichaam maakt ‘bruin vet’ aan. Dat vet kan je zien als een thermoregulator die je lichaam doet reageren op warme en koude temperaturen.

– Door het schrikeffect van een koude douche vernauwen je bloedvaten en verhoogt je bloeddruk. Wanneer je uit de douche stapt gaan je bloedvaten weer open en blijf je genieten van de goeie bloedstroom die alles sneller en efficiënter naar je organen voert.

– Je huid wordt strakker en gaat meer glanzen.

– Je krijgt een instant energieboost.

– Het is ook bewezen dat je afvalt wanneer je lichaam meerdere keren per dag met koude geconfronteerd wordt.

– Niet gewoon om een koude douche te nemen? Douch dan eerst warm en draai daarna de kraan in één ruk naar ijskoud. Steek eerst je handen en voeten onder de koude straal en pas daarna je borst en rug. Begin met 10 seconden en bouw geleidelijk op.





Work-out van de week

Enkele hartverwarmende oefeningen voor koude dagen.

Vanuit stand wandel je met je handen voorwaarts op de mat tot je in pomphouding staat. Keer terug en herhaal.

Vanuit handen- en voetensteun met je achterwerk naar de grond gericht, breng je je rechterhand en linkervoet gekruist naar elkaar boven je heup. Doe daarna hetzelfde aan de andere kant. Herhaal.

Vanuit stand ga je met je twee voeten samen één grote verre sprong maken. Hier heb je je volledige lichaam voor nodig. Draai je om en spring terug.