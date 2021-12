Fit-date (98): Het wordt een fitte kerst

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Kerst is de mooiste tijd van het jaar. Genieten is de boodschap, maar doe het slim.

– Kan je moeilijk weerstaan aan de vele lekkernijen op kerstmarkten en aan de feesttafel? Niet erg. Sommige tradities zijn er om in ere te houden. Ben je echter alleen met je gezin thuis, hou dan je maaltijden koolhydraat- en caloriearm.

– Blijf bewegen, al is het heel verleidelijk om je op donkere koude dagen in je knusse zetel te nestelen. Roep de familie bij mekaar, trek jullie winterlaarzen aan en ga een uurtje wandelen. Voor je het weet heb je er flink wat wandelkilometers opzitten.

– Mijn favoriet? Als op een zachte winterdag de avond valt een gezellige wandeling maken langs de kerstlichtjes. Leuk extraatje: het brengt je familie nog dichter bij elkaar.





Work-out van de week

Deze oefeningen zijn helemaal op maat van de Kerstman!

Oefening 1

Rol vanop je buik op je rug en terug. Handig als de Kerstman zich moet verstoppen.

Oefening 2

Maak op de bal van je voet – met je benen een beetje gespreid – korte dribbelbewegingen met de knieën lichtjes in de lucht. De Kerstman wordt er helemaal vrolijk van.

Oefening 3

Tik de grond met beide handen en spring zo hoog mogelijk met je armen in de lucht. Zonder moeite hangt de Kerstman straks ook hoog in de kerstboom cadeautjes.