Fit-date (97): Beter thuiswerken

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

De vraag om weer zoveel mogelijk thuis te werken heeft zo zijn gevolgen. En niet in het minst voor je gezondheid.

– Het is verleidelijk om lange(re) werkdagen te maken aan je homedesk. Gevolg is dat je sneller vermoeid raakt, te weinig ontspanning neemt en je gezondheid gaat verwaarlozen. De rustgevende thuisomgeving wordt een werkplek, wat meteen ook de rust wegneemt.

– Belangrijk is dat je je werkuren plant. Zorg dat je start én stopt op de vooraf geplande uren, net zoals op een ‘normale’ werkdag. Doordat de verplaatsing wegvalt, win je tijd voor jezelf en je gezin. Probeer je werkplek te scheiden van je leef- of slaapruimte, zodat je werk en privé gescheiden kan houden.

– Veel kans dat je thuiswerkplek minder comfortabel is waardoor je rugproblemen in de hand werkt. Neem daarom om het uur een ‘bewegingssnack’ van 5 minuten, waarin je enkele rekoefeningen doet. Je ogen zijn even weg van het scherm, je hartslag gaat wat omhoog en je eens lekker uitrekken kan zo’n deugd doen.





Work-out van de week

Enkele rugversterkende oefeningen.

Lig op je buik en laat je benen rusten op de grond. Breng je borst wat van de grond met de armen voorwaarts gestrekt, maar houd je blik op de grond gericht. Breng je ellebogen naar achteren en strek je armen weer voorwaarts. Doe dit 1 minuut.

Lig op je buik en laat je benen rusten op de grond. Breng je borst wat van de grond met de armen achterwaarts gestrekt, maar houd je blik op de grond gericht. Breng afwisselend je rechter- en linkerbeen van de grond.

Steun met je handen en voeten op de grond. Breng je zitvlak omhoog en houd je armen en benen gestrekt. Probeer je armen in het verlengde van je bovenlichaam te houden en houd je hoofd tussen je armen. Duw je hielen naar de grond.