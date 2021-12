Fit-date (96): Stappenplan naar succes

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Stay dedicated and you’ll achieve your goals! Een cliché waar veel fitnessinfluencers maar al te graag mee uitpakken. Ze hebben het over volharding, vastberadenheid en toewijding. Maar hoe kom je daartoe?

– Vol overgave voor je doel gaan zonder je iets in de weg te laten staan. Dat is voor iedereen anders afhankelijk van je gezinssituatie, professioneel leven, gezondheid en hobby’s.

– Realisme, ambitie en visualisatie zijn de sleutelwoorden. Stel een stappenplan op in functie van jouw manier van leven en niet omgekeerd. Wees geduldig. Wanneer je gericht je plan volgt, zal je kleine succesgevoelens ervaren, en dat zal verslavend werken.

– Leer omgaan met tegenslagen, want die komen er sowieso. Geef jezelf voldoende ruimte en krediet.

– Denk altijd aan wat je écht wil bereiken in je leven, want we geven wat we écht willen te snel op voor wat we nú willen.





Work-out van de week

Enkele leuke oefeningen om meteen uit te proberen.

Strek je linkerbeen ver achteruit en tik met je linkerhand de grond. Je rechtervoet blijft vol op de grond staan. Wissel van kant en blijf herhalen.

Met gestrekte benen en armen wandel je in pomphouding enkele stappen voorwaarts om daarna achteruit terug te keren.

Kicks vanuit handen- en voetensteun. Steun op handen en voeten met je zitvlak naar de grond gericht. Breng afwisselend je linker- en rechterbeen (gebogen) opwaarts.