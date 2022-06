Fit-date (122): soepel op het strand

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Yes, het is zomer! Wie zomer zegt, zegt zon, wie zon zegt, zegt zee en wie zee zegt zegt strand. En daar valt veel meer te rapen dan een zalig vakantiegevoel.

– De zeelucht is gezond omdat die naast jodium ook magnesium en andere stoffen bevat die de immuniteit van de huid en de ademhalingsorganen stimuleren. Heb je wat last van ‘slijmpjes’ in de keel, dan kunnen die stoffen ervoor zorgen dat ze losgemaakt worden op voorwaarde dat je de zeelucht lang genoeg hebt ingeademd. Als die slijmpjes in de keel loskomen, zal je makkelijker hoesten en worden je luchtwegen vrijgemaakt.

– De zee kan ook een grote bron van rust zijn. Het ruisen van de zee vermindert net als de deining van de golven je stress, waardoor je zorgelozer gaat slapen zodat je daags nadien uitgeruster bent.

– Als trainer zie ik er ook een grote opportuniteit in om aan het bewegen te gaan. Het zachte zand, de sterke Noordzee en hier en daar een duin. Je kan hier – wanneer je er zin in hebt natuurlijk – flink afzien! Ik houd ervan om enkele keren op en af te lopen op een zandduin. Achterwaarts de duin opgaan terwijl ik ‘hoge knietjes’ doe, een persoonlijke favoriet. Combineer dat met een wandeling in zee met het water net boven de knieën en je hebt er een geweldige work-out opzitten.





Work-out van de week

Drie leuke oefeningen om te doen op het strand.

Ga in ruglig met je achterwerk van de grond. Leg een handdoek onder je voeten, schuif beide voeten dichterbij naar achteren en daarna terug naar voren. Dat kan je ook blootvoets doen in het strand, zonder handdoek.

Maak een diepe squat en reik met één arm naar de grond en hou de andere recht omhoog. Kom recht en wissel de armen van positie.

Oefening 3

Neem een pomphouding aan met de benen gespreid. Stap met beide benen voorwaarts en daarna terug achterwaarts.