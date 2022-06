Fit-date (120): actief op vakantie

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

De grote vakantie staat voor de deur. Een luilekkere vakantie combineren met af en toe wat gerichte beweging, het kan perfect.

– Zelf hou ik ervan om met de camper naar een mooi natuurgebied te rijden, de wandelschoenen aan te trekken, de hond in de rugzak te stoppen en erop uit te gaan! Genieten van de rust en het landschap. Het mooiste wat er is om samen met mijn gezin te doen. Zorg wel voor goeie wandelschoenen en -kledij en wat snacks en drank voor onderweg.

– Maar we gaan net zo goed elk jaar een weekje naar het Zuiden om de batterijen volledig op te laden. Voor mijn wederhelft zijn die paar dagen lui in de zon uiterst belangrijk. Zelf heb ik liever wat meer actie. Ik trek wat baantjes in de zee of het zwembad of trek mijn sportoutfit aan en doe wat bodyweightoefeningen. Veel heb je dus niet nodig om gericht te sporten tijdens een lazy holiday.





Work-out van de week

Drie reisvriendelijke oefeningen.

Vanuit onderarm- en kniesteun breng je één voet met een geplooide knie omhoog. Strek dat been en keer terug. Herhaal 30 seconden en wissel dan van kant.

Vanuit handen- en voetensteun breng je je knieën enkele centimeters van de grond. Plooi je knieën en breng je zitvlak achteruit (armen blijven gesterkt) en keer terug naar voren. Herhaal 1 minuut.

Vanuit een plank stap je met beide voeten (met open en gebogen benen) naar voren en terug. Herhaal 1 minuut.