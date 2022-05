Fit-date (118): lief voor je darmen

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Onze fysieke weerstand, onze uitstraling en hoe we ons voelen weerspiegelt vaak de gezondheid van onze darmen. Ze doen zo veel meer dan onze voeding verteren en onze stoelgang regelen.

– Onze darmen beslissen welke stoffen ons lichaam uit onze voeding moet opnemen, maar ook welke stoffen het onschadelijk moet maken en doen verdwijnen. Daarvoor is ons immuunsysteem verantwoordelijk.

– In onze darmen zitten miljoenen bacteriën die we kunnen indelen in goede en slechte. De slechte bacteriën leiden tot gezondheidsrisico’s, de goede proberen die tegen te houden. Bij een gezonde darmflora zijn de goede en slechte bacteriën in balans.

– Je darmflora krijg je in balans met een gezond eetpatroon. Eet voldoende gevarieerd en vezelrijk. Blijf ook in beweging en beperk ongezonde voeding. Je kan ten slotte nog wat probiotica toevoegen aan je voeding.





Work-out van de week

Drie leuke ontgiftingsoefeningen.

Twist! Vanuit zit breng je je ene been gebogen over je andere gestrekte been. Draai met je schouders in de tegengestelde richting en druk wat tegen met je arm. Wissel na 30 seconden van kant.

Happy baby! Lig op je rug en houd de buitenkant van je voeten vast. Buig je heupen en knieën en duw je bovenbenen en knieën naar de grond. Houd 30 seconden aan.

Lig op je rug met je benen tegen elkaar, in een hoek van 90° naar rechts gelegd. Je armen liggen achter je op de grond in een hoek van 90°. Kijk naar links. Na 30 seconden wissel je van kant.