Fit-date (117): sterke vrouwen, sterke armen

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Vrouwen trainen niet graag hun armen en schouders. Dat maakt hen ‘mannelijk’ denken ze. Fout! Je traint ze beter wel.

– Ken je het gevoel dat er onder je bovenarm iets hangt te bengelen als je bijvoorbeeld wuift? Die slappe achterkant van de bovenarmen bezorgt veel vrouwen een complex en gaan ze camoufleren met lange of wijde mouwen. Maar er is een veel betere en permanentere oplossing.

– Train je armen en schouders. Je hoeft niet te vrezen voor te gespierde armen of te brede schouders in je topje. Als je weet dat mannen die veel sneller spieren aanmaken dan vrouwen, héél veel moeite doen om gespierder te worden zal je zeker niet ‘zwaar’ bijkomen rond je schoudergordel door één of twee keer per week wat aan je armen te werken. Je armen worden er alleen steviger en strakker door. Ben je van nature slank, dan ga je de spieren wat sneller zien liggen, wat zeer elegant is en power uitstraalt.

– Houd het simpel! Wat oefeningen met je eigen lichaamsgewicht doen al meer dan genoeg.





Work-out van de week

Volgend Tabata-setje zal je armen meteen goed aanpakken. Wissel oefening 1(20 seconden) en 2 (20 seconden) af met elkaar en neem tussen de oefeningen telkens 10 seconden rust. Na 4 minuten is je Tabata klaar.

Boksen! Sta stevig op beide voeten en wissel rechtse en linkse voorwaartse vuistslagen af.

Push-ups! Deze oefening kan en mag op de knieën, maar zorg voor een mooie lijn van je schouders naar je knieën (of voeten). Zet je handen iets buiten de schouderbreedte en een klein beetje naar voren. Buig door je armen, laat je volledige lichaam (met sterk opgespannen buik) zakken en duw je op wanneer je voelt dat je bijna op je diepste punt zit. Herhaal.