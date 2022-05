Fit-date (116): nachtrust is krachtrust

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Een goede nachtrust wordt slechts door enkelingen gewaardeerd en gerespecteerd. Onterecht. Hier komen de vele voordelen van een zalige nacht slapen.

– Jammer genoeg hebben we vaak onvoldoende nachtrust. We slapen te weinig of onze slaapkwaliteit laat te wensen over. Daardoor ben je tijdens de dag minder gefocust, minder productief én prikkelbaarder.

– Maar je slaapkwaliteit kan je gelukkig wel verbeteren. Vermijd cafeïne en suikers vanaf vijf uur voor het slapengaan en stop twee uur voor je gaat slapen met naar schermen te kijken, tenzij je het blauwe licht kunt filteren met een speciale bril of aangepaste scherminstellingen. Probeer overdag een half uurtje intens te sporten en je zal merken dat je sneller in slaap valt wanneer je naar bed gaat.

– Het aantal uur slaap dat iemand nodig heeft, verschilt van persoon tot persoon. Kwaliteit haalt het voor mij van kwantiteit.

– Een uurtje vroeger gaan slapen is beter dan een uur langer uitslapen.





Work-out van de week

Enkele rustgevende oefeningen om te doen voor het slapengaan.

Sta met beide benen in een grote split. Je voorste voet wijst naar voren, je achterste naar buiten. Strek één arm voorwaarts en één achterwaarts in één lijn. Buig lichtjes door de voorste knie. Wissel na 30 seconden van kant.

Houd je voetzool tegen de binnenkant van de tegengestelde bil. Plaats je handen met de palmen tegen elkaar op borsthoogte. Wissel na 30 seconden van kant.

Neem met je rechterhand je rechtervoet vast. Zoek met een rechte rug je balans en buig vervolgens je bovenlichaam voorwaarts. Gebruik je linkerarm als balans. Als je kan, breng je je rechtervoet zo hoog mogelijk opwaarts.