Fit-date (115): sporten met mama

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Zondag 8 mei is het Moederdag. Een dag waarop alle mama’s nóg meer aandacht verdienen. Geef haar vooral veel liefde, want dat is onbetaalbaar. Ook samen sporten kan jullie band nog sterker maken.

– Ik probeer altijd iets samen te doen met mijn mama. Een activiteit wordt een herinnering en die bewaar je voor altijd. Zo ga ik graag met haar wandelen in de natuur met onderweg leuke gesprekken én een koffietje of een wijntje. Maar samen sporten kan ook verder gaan natuurlijk. Zo nemen in onze club heel wat dochters met hun moeder deel aan de groepsles. Prachtig om te zien! Ze hebben samen qualitytime én zijn bezig met hun gezondheid.

– Is je kindje nog te klein om Moederdag te vieren? Dan kan je zelf het initiatief nemen om te sporten met je spruit. Dat kan jullie band al heel vroeg zéér hecht maken. En die sterke band die je van jongs af aan creëert, daar pluk je (alle twee) de vruchten van op lange termijn. En eens komt het moment voor die wandeling met dat wijntje.





Work-out van de week

Drie leuke oefeningen die je kan doen met je kindje (houd wel rekening met de leeftijd/grootte van je lieve schat).

Oefening 1

Op handen en voeten kruip je naar elkaar toe en je keert achterwaarts terug.

Vanuit ruglig breng je beide benen om en om op en neer zodat je kindje ertussen/erover kan springen.

Sta in een mooie lunge met je achterste knie los van de grond. Laat je kindje door je benen kruipen, wissel van been en herhaal.