Fit-date (114): gelukkig met jezelf

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

De zon maakt ons blij! Maar is dat wel echt zo? Wanneer de kortere topjes, kleedjes en rokjes uit de kast gehaald worden, maken veel vrouwen zich nodeloos zorgen over hoe ze eruitzien… Daarom focus ik graag op body positivity.

– De laatste jaren zie je alsmaar meer celebrity’s zonder make-up of ‘uit vorm’ het huis uit komen. Dat doen ze hoofdzakelijk vanuit een voorbeeldfunctie om bij anderen (vooral jongeren) heel wat druk weg te nemen. Een andere belangrijke reden is dat het hen (en bij uitbreiding iedereen) doodongelukkig maakt wanneer je continu moet opletten hoe je je gedraagt, wat je aanhebt of hoe je eruitziet. Het ‘perfecte’ imago (lees: lichaam) is de laatste vijf jaar enorm afgebrokkeld, en dat is maar goed ook.

– Een groot pluspunt is dat we geen onbereikbaar ideaalbeeld meer hebben en ons alsmaar meer gaan richten op wie we écht zijn. Gezond zijn is en blijft hét allerbelangrijkste. Een happy head met een kilootje meer is véél gelukkiger dan iemand die weliswaar 200% strak en gespierd is, maar honger lijdt, vermoeid is en zich door de dagen moet slepen.

– Wanneer je omarmt wie je echt bent, komt dat eigengeluk vanzelf.





Work-out van de week

We boosten ons zelfbeeld met een Tabata (4x: 20 seconden oefening 1, 10 seconden rust, 20 seconden oefening 2 en 10 seconden rust).

Oefening 1

Vanuit stand maak je squats door afwisselend je rechter- en linkerbeen opzij uit te stappen.

Oefening 2

Vanuit stand breng je je knieën om en om omhoog terwijl je met je armen op en neer zwaait.