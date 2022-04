Fit-date (113): gezonder met chocolade

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Met Pasen heb je wellicht een voorraadje chocolade aangelegd. Wist je dat het wetenschappelijk bewezen is dat chocolade eten gezond is? Hier komen de positieve effecten.

– Chocolade geeft je een goed gevoel, want wat is het lekker. In tijden van stress en grote drukte kan het eten ervan zelfs wat rust brengen.

– Een van de mooiste voordelen vind ik dat chocolade stoffen bevat die geheugenverlies tegengaan. Hun ontstekingsremmende werking versnelt ook het herstel na hersenletsels.

– Goed nieuws voor wie insulineresistent is. Donkere chocolade verhindert dat en kan zelfs de gevoeligheid voor insuline verhogen, wat goed is voor je algemene hormoonhuishouding en ‘overeten’ vermindert.

– Chocolade verbetert ook de bloedsomloop omdat het verkalking van de aderen tegengaat. Daarnaast vermindert het de aanwezigheid van cholesterol en is het goed voor je huid.

– Máár heel wat chocoladevarianten bevatten best veel calorieën en suiker. Chocolade met een cacaopercentage van 70 of meer biedt de meeste gezondheidsvoordelen. Recente onderzoeken toonden aan dat zelfs melkchocolade goed kan zijn voor de gezondheid, al zou ik dit met een korreltje zout nemen.





Work-out van de week

We trainen de paaschocolade eraf met een Tabata (4 x 20 seconden oefening 1, 10 seconden rust, 20 seconden oefening 2 en 10 seconden rust).

Vanuit lig, met beide handen onder je kont, breng je beide schouders van de grond en vervolgens beide benen afwisselend op- en neerwaarts.

Oefening 2

Vanuit zijlig, met je onderste arm als steun, start je met beide benen wat opgetrokken op de grond. Je bovenste been breng je zo hoog mogelijk achteruit en terug naar beneden. Blijf herhalen. Bij je tweede set van deze oefening wissel je van been. Herhaal bij set 3 en 4.