Fit-date (112): rusten om beter te presteren

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Een van de voorwaarden om je doelen, wat die ook mogen zijn, te halen is een ‘goeie’ rust. Die bevordert je prestaties, zowel mentaal als fysiek. Maak er dus tijd voor.

– We hebben het zo druk-druk-druk dat we er letterlijk moe van worden. En dan willen we ook nog regelmatig sporten. Maar de grootste ‘moe-makers’ zijn te veel piekeren en stressen. We zeggen te weinig ‘nee’, plannen onze agenda (te) vol en willen te veel voldoen aan de behoeften van anderen. Je mag het druk hebben, maar je moet ook rust inbouwen om je leven ‘meester’ te kunnen.

– Heb je het gevoel dat de dagen zomaar aan je voorbijgaan, dan ben je al erg vermoeid. Durf gas terug te nemen en kijk waar en hoe je rust kan inbouwen. Evalueer eerlijk je dag en je zal ongetwijfeld mogelijkheden zien. Onze dagelijkse (niet noodzakelijke) schermtijd bedraagt gemiddeld meer dan anderhalf uur… Ruil die tijd in om te ontspannen, om vroeger te gaan slapen, rustige ademhalingsoefeningen of een middagdutje te doen. Je zal snel merken dat je mentaal scherper en frisser voor de dag komt. Uitzichtloze situaties kunnen op die manier kristalhelder worden waardoor je betere beslissingen zal nemen.





Work-out van de week

Een leuke oefening om uit te rusten.

Neem twee dekentjes of zachte handdoeken. Rol ze in een worstje. Het ene leg je onder je hoofd met steun in je nek en het andere leg je onder je knieën. Sluit je ogen en focus op je ademhaling door vier trage tellen diep in te ademen en vijf trage tellen diep uit te ademen. Tel mee in je hoofd, zo heb je minder kans om afgeleid te zijn en te piekeren. Geef je hoofd de rust die het verdient.