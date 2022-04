Fit-date (111): sportend door de menopauze

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Blozende dames die last hebben van flauwtes en moodswings? Zie daar de ‘kort-door-de-bocht’-omschrijving van de menopauze. Velen onder ons zijn bang van deze gevreesde periode, maar dat hoeft helemaal niet! Bewegen zal heel wat issues de wereld uit helpen.

Wat gebeurt er?

Je lichaam zal minder oestrogeen (dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van spierbindweefsel) aanmaken waardoor de spieren stijver of pijnlijker worden. Daarnaast vertraagt je spijsvertering door het verminderen van die hormonen. Bewegen zal er voor zorgen dat je lichaam (en dus de spieren) soepel blijven én je spijsvertering gestimuleerd wordt. En die verouderingsverschijnselen? Duursport is de oplossing! Rusten moet, absoluut. Maar blijven zitten of liggen, maakt je lijf strammer en is niet gezond.

Extra voordelen

Bewegen zal de aanmaak van endorfine (gelukshormoon) bevorderen en lage rugpijn verminderen. Je bloed zal sneller stromen waardoor er meer zuurstof naar je spieren gaat, je meer energie hebt, minder moe bent en minder stress hebt. Ook verminder je de kans op spataders. Je verhoogt je weerstand en gaat slijtage van je botten beperken. Je spieren blijven aan het werk waardoor je ook je gewicht beter onder controle houdt. Je bloeddruk verlaagt en je maakt minder kans maakt op borst-, baarmoeder- en eierstokkanker. De kans op diabetes verkleint ook omdat suiker als energiebron gebruikt kan worden. Ten slotte zal je ook de kans op dementie verminderen.





Work-out van de week

Voor deze oefeningen doe ik een beroep op mijn mama! Zij gaat al enkele jaren voorbeeldig om met deze ‘periode’.

Oefening 1

Lig op de rug met de voeten op de grond en breng je billen naar je buik, zonder teveel op je handen te drukken. Keer terug en herhaal.

Oefening 2

In zijlig breng je het bovenste been enkele cm omhoog, waarna je de knie naar de borst brengt. Keer terug en herhaal 30 seconden, waarna je wisselt van kant.

Oefening 3

Lig op je rug met je voeten stevig op de grond. Breng je zitvlak van de grond en trek 1 bil naar je buik. Houd dit 30 seconden aan en wissel daarna van been.