Fit-date (110): laat het dier in je los

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Al gehoord van animal flow? Wat is het en waar is het goed voor? Wat heb je ervoor nodig? Kan iedereen er zich aan wagen? Waar moet je op letten? Je komt het hier te weten.

– Animal flow omvat oefeningen waarbij we ‘het dier’ in ons loslaten. Simpel uitgelegd: het is een combinatie van gymnastiek, dans en yoga. Materiaal heb je er niet voor nodig. Het lijkt eenvoudig, maar animal flow vereist redelijk wat flexibiliteit van je lichaam. Je gebruikt spieren die je niet vaak oefent, dus je kan ze wel wat voelen daags nadien.

– Al je lichaamsdelen komen aan bod terwijl je aan je flexibiliteit, kracht, balans, mobiliteit, coördinatie en uithoudingsvermogen werkt. Je leert ook beter ademen en krijgt ondertussen meer controle over je lichaam. Na enige tijd ga je alles wat vloeiender uitvoeren tot je uiteindelijk echt in de flow komt.

– Iedereen kan zich aan de laagdrempelige oefeningen wagen. Maar er zijn ook moeilijkere en complexere variaties te vinden. Hou je van kracht? Doe de oefeningen dan eens met een gewicht.





Work-out van de week

We doen een van de bekendsteflow-moves, een variatie op de cobra.

Vanuit handen- en voetensteun duw je met je armen en benen gestrekt je kont omhoog. Buig nu door je armen terwijl je naar voren ‘duikt’. Duw je borst weer op tot je armen opnieuw gestrekt zijn en hang wat door met je heup, maar doe dit rustig aan. Keer omgekeerd terug en herhaal.