Fit-date (109): kort en krachtig

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Trainen of sporten hoeft niet veel tijd in beslag te nemen. In een paar minuten kan je al heel wat doen. Door te kiezen voor de juiste oefeningen met de juiste intensiteit en duur, ga je vrij snel de gezondheidsvoordelen zien en voelen. De balans tussen kracht en cardio speelt een grote rol, en daarom leg ik jullie vandaag het Tabata-principe uit.

– De naam Tabata verwijst naar de Japanse kinesist en wetenschapper die de methode ontwikkelde. Hij deed onderzoek naar intervalwork-outs, met als doel atleten sterker en fitter te maken door ze 20 seconden te laten bewegen en vervolgens 10 seconden te laten rusten. Dat wordt 8 keer herhaald. Je kan 8 keer dezelfde oefening doen of 2 oefeningen afwisselen.

– Tijdens de intense 20 seconden ga je je lichaam pushen tot zijn haalbare limieten. Je zal heel wat calorieën verbranden op een korte tijd en je zal een volledige work-out gedaan hebben, zowel aeroob als anaeroob. Je conditie én spieren zullen er de vruchten van plukken.

– Na enkele weken zal je merken dat je sterker en fitter wordt. Verwacht niet hetzelfde resultaat als bij gerichter en langer trainen, maar Tabata is toch wel een duurzame en haalbare methode voor iedereen.





Work-out van de week

Een leuke Tabata om mee te starten. Wissel beide oefeningen (20 seconden) af met 10 seconden rust, en dat gedurende 4 minuten.

Vanuit zit leun je achteruit met je bovenlichaam en open je één arm gestrekt achterwaarts. Keer terug. Doe dat afwisselend met je linker- en rechterarm.

Vanuit zit breng je beide benen voorwaarts terwijl je armen achterwaarts opwaarts gaan. Herhaal.