Fit-date (108): de lente fleurt op

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Zonnige winterdagen, gezellige winterbarbecues en de lente die eraan komt… Ik vertel jullie deze keer waarom ik zo van de overgang van de winter naar de lente hou en waarom die zoveel gezondheidsvoordelen kent.

– Het is toch zalig wanneer je ’s ochtends de woonkamer badend in de zon binnenkomt. Je kan niet wachten om even naar buiten te gaan. Eens je buitenkomt voel je meteen dat het nog geen zomer is, maar net dát vind ik zo geweldig. De zon die energie en vitamientjes levert en de koude die je wakker maakt en je weerstand verhoogt. Geniet van de fluitende vogeltjes, groen wordende bomen en de prachtige lentekleuren.

– Buiten bewegen in het zonnetje zal ook je voorraad vitamine D aanvullen. Vitamine D doet je afweersysteem goed werken en zorgt ervoor dat calcium uit je voeding wordt opgenomen, wat goed is voor je botten en tanden. Let’s go out en move!





Work-out van de week

Enkele oefeningen die je een instant lentegevoel geven.

Vanuit steun op handen en knieën breng je één been in een hoek van 90° opzij en terug. Herhaal 30 seconden en wissel daarna van been.

Strek één been achteruit. Vanuit die positie ga je je knie buigen tot je voetzool naar het plafond wijst. Herhaal 30 seconden en wissel daarna van been.

Vanuit handen- en knieënsteun breng je één knie opzij met je hiel dicht tegen je zitvlak. Van daaruit duw je dat been achteruit en terug. Herhaal 30 seconden en wissel daarna van been.