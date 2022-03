Fit-date (106): hou het luchtig

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

De ademhaling is een belangrijk maar vaak ondergewaardeerd onderdeel van het sporten. Zo raak je niet buiten adem.

– Ademen doe je om zuurstof binnen te krijgen. En die heb je nodig om te functioneren en je hart, bloed en hersenen gezond te houden. Adem je door je neus dan krijg je ongeveer 60% meer zuurstof binnen dan als je door je mond ademt.

– Tijdens het sporten is doorademen de sleutel. Ga voor diepe lange halen waar je kan – tijdens het opbouwende en rustige gedeelte van je work-out – zodat je jezelf voorbereidt op de intense fase van je training waarbij je ademhaling sowieso zal versnellen en verkorten. Bij (intense) krachttraining ga je de adem inhouden of stevig uitademen tijdens het zwaarste deel van de beweging.

– Mijn gouden tip? Een duckface! Adem in door je neus en uit door je mond. Tuit hierbij goed je lippen, zodat je een goede druk opbouwt in je longen. Zuurstof gaat pas onder een bepaalde druk efficiënt je bloed in. Als jij je lippen tuit, gebeurt dat.





Work-out van de week

Tijd om te sporten (en je adem onder controle te houden).

Oefening 1

Boksen! Stoot met je vuisten afwisselend rechts en links. Doe dit intens gedurende 30 seconden.

Stap in lunges gezellig voorwaarts rond.

Diepe burpees! Hurk neer, spring of stap met beide benen achteruit, kom weer voorwaarts en sta recht. Herhaal dit gedurende 30 seconden.