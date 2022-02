Fit-date (105): billen om te willen

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

De eerste zonnestralen doen verlangen naar de lente en de zomer. En wie zomer zegt, denkt bikini en summerbody. Die stevige strakke billen krijg je zo.

– Wanneer je je billen traint, werk je aan de grootste massa en oppervlakte spieren die in je lichaam aanwezig is. Je krijgt er niet alleen sterke benen door, maar je training stimuleert ook je vetverbranding en stofwisseling.

– Train je benen twee tot drie keer per week. Probeer oefeningen te doen waarmee je meteen een groot deel van je lichaam aanspreekt. Zo versterk je niet alleen je benen maar ook bijvoorbeeld je buik en rug.

– Cardio zie ik eerder als ontspanning of conditionele troef. Om echt strakke billen te verkrijgen, is krachttraining altijd beter. Meer dan een matje heb je er niet voor nodig. En wees niet bang voor ‘te dikke billen’. Liever een stevige strakke bil dan een dunne slappe dij.





Work-out van de week

Beenoefeningen, back to basics.

Sumo-walks. Stap in een squathouding in kleine pasjes voorwaarts en achterwaarts. Probeer bij elke stap die je zet iets dieper in de squat te zakken. Doe dit minstens 30 seconden.

Lunge-sidestep. Maak een lunge en verplaats je achterste voet van buiten naar binnen. Na 30 seconden wissel je van achterste been.

Kniestootjes. Kom in handen- en voetensteun, met de knieën in een hoek van 90° gebogen. Je knieën zijn enkele centimeters boven de grond. Duw ze beide zacht tegen de grond en kom weer opwaarts. Herhaal minstens 30 seconden.