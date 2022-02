Fit-date (104): routine loont

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Routines en gewoontes beïnvloeden je leven fel. Hoe raak je van je minder goede gewoontes af en hoe bouw je een mooie routine op waar je lichaam en geest beter van worden?

– Slechte gewoontes, we hebben ze allemaal. ’s Avonds na een heftige werkdag in de zetel ploffen met een koekje of een zakje chips en met misschien nog een glaasje wijn. Nog wat snoozen na het afgaan van je wekker, de sofa verkiezen boven de sportmat… Voor je het weet hang je letterlijk in de touwen van comfort.

– Maar je kan er weer uit raken. Stap voor stap. Vervang dat wijntje door een watertje met wat smaak of een lekkere thee, en die koek of chips door een suikervrij koekje of een stukje fruit. Begin met één of twee avonden per week en drijf ze rustig op. Voorzie taken tussen het opstaan en het vertrek naar je werk zoals de was ophangen of de afwasmachine leegmaken. Zo moet je elke minuut benutten en zal je minder snel op snooze duwen.

– Bij het sporten is het belangrijk dat je op vooropgestelde momenten klaarstaat in je sporttenue en begint met trainen… Aanwezig zijn is in het begin belangrijker dan een perfecte work-out doen. Eens je de routine beet hebt, kan je de trainingen week na week intensifiëren.





Work-out van de week

Enkele routineoefeningen om meteen uit te proberen.

Oefening 1

Vanuit een brede squat, met je tenen naar buiten gericht, ga je beide hielen op en neer brengen. Je houding en positie veranderen niet.

Vanuit stand breng je beide handen naar de grond terwijl je één been achterwaarts omhoogbrengt. Wissel af van been.

Vanuit stand ga je de bal van een voet kruisen over je steunvoet. Je brengt de knie van het gekruiste been opwaarts en neerwaarts en je tikt telkens de grond aan met de bal van je voet. Houd je balans. Wissel na 30 seconden van been.