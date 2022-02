Fit-date (103): meer buikspieren minder buikvet

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Abs are made in the kitchen. Dat wil ik graag relativeren. Een platte buik is niet noodzakelijk een gezonde buik. En ook je morfologie en genen spelen een rol.

– Je buikspieren train je door te sporten. Doe dat op kracht én stabiliteit. Maar tussen je spieren en huid zit er een laagje vet en hoe steviger dat laagje hoe minder je je spieren ziet… Overdrijf echter niet om per se die sixpack te verkrijgen. Esthetische doelen mogen nooit de bovenhand nemen.

– Oorzaken van buikvet zijn slechte voeding en weinig beweging maar ook je hormoonspiegel en gemoedstoestand spelen een rol. Insulinepieken (door suikerinname) zorgen voor een grotere eetlust, waardoor je vet gaat opslaan… Ook het stresshormoon cortisol doet je lichaam vet opslaan om het te wapenen tegen toekomstige stresssituaties. Slaaptekort, vermoeidheid en werkdruk verhogen je stressniveau.

– Buikvet verdwijnt als sneeuw voor de zon met een gezond voedingspatroon en een zo stressvrij mogelijk leven.





Work-out van de week

Met deze oefeningen verstevig je je buikspieren.

Vanuit een zijdelingse plank, steunend op één hand, breng je je bovenste arm en onderste knie naar elkaar en terug. Na 10 keer wissel je van kant.

Vanuit een plank met gestrekte armen ga je naar een neerwaartse hond.

Kom in ruglig. Ga vanuit een bolletje naar een uitgestrekte positie, met je benen gestrekt voorwaarts opwaarts en je armen achterwaarts. Houd je onderrug zo dicht mogelijk tegen de grond tijdens deze oefening. Te moeilijk? Strek je benen dan niet volledig.