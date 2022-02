Fit-date (102): Geloof in jezelf

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Geloven in jezelf is de sleutel tot geluk en het bereiken van je doelen. Zo pep je je zelfvertrouwen op.

– Alles begint bij eigenwaarde en zelfrespect. We hebben nogal de neiging om onszelf als ‘minder’ te beschouwen dan een ander. We leven al te vaak volgens hoe wij denken dat anderen ons zien. Komt daar nog bij dat we de dingen meestal véél negatiever zien dan ze in werkelijkheid zijn. Apprecieer jezelf en durf jezelf krediet te geven waar je het verdient. Het vraagt tijd en moed, maar het is die moeite meer dan waard.

– Uiterlijke schoonheid en idealen verschillen van mens tot mens. Er is niet één norm waar we naar moeten leven of streven. Staar je niet blind op de ideale leventjes die over je sociale media rollen. Het is verleidelijk die influencers als veel perfecter te zien dan ze eigenlijk zijn.

– Zoom in op jezelf, want er is zo veel schoonheid te ontdekken.





Work-out van de week

Met deze oefeningen boost je je zelfvertrouwen.

Ga in een zijdelingse plank staan, met je elleboog in een rechte lijn onder je schouder. Draai je heupen weg van de grond en laat ze rustig terugzakken. Herhaal 30 seconden lang en wissel van kant.

Buikkanjer! Ga zitten met je voeten van de grond en je benen in een hoek van 90°. Breng je beide handen van de linker- naar de rechterkant en draai je borst mee. Doe dit 1 minuut lang.

Ga in ruglig met beide voeten van de grond en breng je linkervoet achter je rechterknie. Je knie heeft een hoek van 90°. Breng je schouders van de grond en draai met je rechterschouder en -elleboog naar je linkerknie. Kom in rust en wissel je benen van positie. Blijf 1 minuut lang herhalen.