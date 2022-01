Fit-date (101): De grote schoonmaak

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Detox is hét woord dat je hoort na ‘de feesten’. Zelf ben ik fan van groene sapjes en smoothies. Waarom en hoe ik te werk ga, vertel ik je graag.

– Sapjes zijn snel en makkelijk te maken. Je hebt meteen een bom aan vitaminen en mineralen binnen door je groenten en fruit in een slowjuicer of blender (extra water toevoegen indien nodig) te verwerken tot een sapje. Een slowjuicer breekt de vezels nog net iets meer dan een blender, waardoor je nóg meer binnen hebt.

– De sapjes die ik maak bestaan uit 80% groenten en 20% fruit. Te veel fruit zou te veel suiker zijn en dus geen goeie detox.

– Wanneer ik één dag enkel sapjes drink, laat ik mijn spijsvertering wat rusten en krijg ik een kickstart en energieboost om mijn gezonde levensstijl weer op te pikken.

– Sapjes zijn niet alleen lekker en gezond, ze zijn ook zeer handig voor wie niet graag groenten ‘eet’.

– Vind je een smoothie te ‘koud’? Maak dan groentesoep.

– Mijn favo? Een grote hand spinazie, één komkommer, één appel en één citroen. Ideaal als ontbijt of snack.





Work-out van de week

Enkele leuke detox-oefeningen om mee te starten.

Lift je achterste been gestrekt. Behoud de spanning op je lichaam.

Doe 1 minuut plank met gestrekte armen. Span je buikspieren op zodat je lichaam strak blijft.

Sissy-squat! Doe op de toppen van je tenen een squat. Houd je core goed gespannen en zak rustig tot jouw laagste punt. Keer beheerst terug omhoog.