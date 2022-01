Fit-date (100): 100 x fitter en gezonder

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Vandaag heb ik iets te vieren en dat wil ik samen met jullie doen. Dit is de 100ste aflevering van Fit-date! Al twee jaar schrijf ik deze rubriek met heel veel plezier. Wekelijks spreken lezers me erover aan. En telkens weer ben ik verbaasd hoeveel invloed die heeft en hoe inspirerend de tips en oefeningen zijn.

Hoewel ik op het vlak van voeding en sport zéér gestructureerd werk, durf ik als ik schrijf wel eens een deadline te verschuiven of zelfs te missen. Een werkpunt voor 2022!

En wat mag je nog verwachten dit jaar? Ik ga blijven inzetten op voeding en sport, maar zal jullie ook wat ‘dieper’ meenemen in de wereld van de mentale gezondheid en oprecht gelukkig zijn. Want ook dat zijn zaken waar we zelf heel hard aan kunnen werken.





Work-out van de week

Met deze oefeningen krijg je een instant feestgevoel!

Knee repeater. Breng je armen gestrekt boven je hoofd terwijl je één been naar achteren strekt. Breng nu je knie voorwaarts omhoog terwijl je armen naar beneden buigen. Herhaal. Wissel na 30 seconden van been.

Side raise. Lift afwisselend je rechter- en linkerbeen gestrekt opzij.

Knee side repeater. Breng je rechterarm gestrekt opzij en opwaarts en zet je linkerbeen gestrekt wat naar buiten. Breng nu je linkerknie en rechterarm naar elkaar toe en strek ze weer uit. Wissel na 30 seconden van been en arm.