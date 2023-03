Fietsen langs groene kasteeldomeinen in het Brugse

De nieuwe Kasteelfietsroute trapt door domeinen die lange tijd streng verboden toegang waren. Veel kastelen werden opgetrokken door kapitaalkrachtige adel die vaak een hoge functie bekleedde in Brugge. Ze kenden elkaar maar al te goed. Het is geen toeval dat de meeste van die kastelen een neogotische bouwstijl hebben.

Praktisch – Afstand: 55,8 km. – Bewegwijzerd met zeshoekige bordjes met het opschrift Kastelen. – Gratis parking Tudor, Zeeweg z/n, Brugge.

Achter de parking van het kasteeldomein Tudor passeert een fietspad dat we naar rechts volgen. We fietsen onder de brug door en komen in een heidegebied om dan de kasseidreef naar Kasteel Tillegem (1) te volgen. Jammer dat de volledig onderkelderde waterburcht niet vrij toegankelijk is.

IJzeren wil

We draaien rond het kasteel en volgen een onverhard fietspad door het bos. Door buitenwijken komen we aan het Kasteel van Loppem (2) waar we dwars door het parkdomein fietsen. Dit kasteel geldt als een parel van de neogotiek en dat is vooral te danken aan de toenmalige kasteeldame Savina de Gourcy Serainchamps. Ze dreef haar wil door bij de bouw van dit kasteel. Jean Bethune, naar algemeen wordt aangenomen de vader van de Vlaamse neogotiek, had maar te knikken en uit te voeren.

Een eekhoorn kruipt weg achter een boom in het park dat gelijktijdig met het kasteel werd aangelegd. De vijvers zijn ontstaan door de kleiwinning voor het maken van de twee miljoen bakstenen.

De toegang tot de Emmaüsgrot wordt aangeduid met een pijl aan een bospad. De Lourdesgrot is ideaal om te schuilen bij regen. Door het struikgewas zien we een glimp van het Emmaüskasteel.

Plukjes heide

De wind staat pal op kop in de Zeedijkweg. Aan Kijkboerderij De Pierlapont gaan we rechtsaf op een fietspad dat door een aangenaam groene long leidt. Het vroegere hekken van Kasteel Baesveld staat nu aan het begin van een onverhard pad. We fietsen in Merkenveld door twee voormalige kasteeldomeinen. Links ligt het prachtige natuurdomein Doeveren (3). Je vindt er plukjes heide tussen de bossen. We zien in de verte enkele gallowayrunderen grazen.

Het rechte stratenpatroon geeft aan dat deze wegen werden aangelegd tijdens de ontginningsperiode van wat toen nog een woest heidegebied was. Het park rondom Kasteel Hoogveld oogt alsmaar mooier.

Hoewel de E403 vlakbij passeert, ervaren we een hoge mate van rust als we langs het Plaisiersbos rijden. We draaien linksaf om dan even bergop te gaan voor we de vallei van het Groenhovebos in Torhout opzoeken.

Geheimen van het heelal

We dwarsen het centrum van de stad en fietsen langs het Moereveld waar we vorige week te gast waren. Het brengt ons tot bij het Kasteel van Wijnendale dat een glansrol kreeg in de aflevering van de Bourgondiërs in het Eén-programma Het verhaal van Vlaanderen. Hopelijk wordt het kasteel ooit weer opengezet voor bezoekers.

Rustige landbouwwegen leiden naar het Kasteel d’Aertrycke (4), gebouwd in opdracht van August de Maere, de Gentse liberaal die de haven van Zeebrugge bedacht. Eendjes en meerkoetjes zwemmen in de grote kasteelvijver. Het domein wordt omringd door akkers en weilanden en lijkt een eiland op zich.

Het verstilde dorp Snellegem was in de vroege middeleeuwen de hoofdplaats van de streek. Eenmaal onder de E40 door bereiken we het bosrijke Domein Beisbroek (5). In het kasteel bevindt zich op de eerste verdieping Cozmix waar ze de geheimen van het heelal ontsluieren.

Zonnestralen priemen door de bomen die dicht opeengepakt staan. De putten naast het pad zijn voormalige veepoelen. De kruidentuin bij Kasteel Tudor is aan het ontluiken. De bijen maken zich klaar om uit te zwermen.

Kunst bij de zusters Generaties zusters kwamen op vakantie in Virgo Fidelis in Groenhove in Torhout. De zwemvijver werd gesloten nadat een zuster er verdronk. Nog altijd is dit een religieus centrum. Je vindt er een café waar je ook een dagschotel kan eten. Er vinden ook tentoonstellingen plaats die maandelijks wisselen. In april kan je de dromerige landschappen van Jean-Pierre Bouchard bekijken. www.groenhove.net





