Feestelijk dineren met seventies knipoog

Elk spectaculair lekker diner kent een grandioze gastvrouw of -heer. En dat verdient een boek. Diner is er voor iedereen die graag mensen rond de tafel verzamelt om smakelijk samen onderuit te gaan. Feestje of niet!

Culinaire pretogen krijg je als smaken en kleuren op het bord matchen. Of wanneer je bij het vullen van je boodschappentas je tafelgasten al uitbundig ziet genieten. Auteurs Johanna Goyvaerts, Barbara Serulus en Tine Lejeune hebben dat goed begrepen. Ze brengen met hun boek Diner meer dan 100 recepten die als een verslag dienen van een jaar lang koken voor vrienden en familie. Onze favoriet? De kleine kaassoezen met gemalen gruyère. Als amuse onontbeerlijk en smeuïg lekker.





Kaassoesjes om te dippen

Dit heb je nodig

voor 35 soezen

– 120 ml melk

– 120 ml water

– 120 g boter

– 160 g bloem

– 4 eieren

– 50 g gemalen gruyère

– zwarte peper en zout

– spuitzak met een gladde mond

Tip: Geen zin in kaas? Gebruik grove peper of sesamzaad. Als je de kaas en kruiden weglaat kan dit recept ook dienen om zoete soezen te maken, gevuld met pudding of slagroom en afwerkt met een laagje chocoladesaus.





Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180°C. Zet al je ingrediënten afgewogen klaar binnen handbereik: het moet straks snel gaan, dus voorbereiding is alles.

Verwarm de melk en het water in een voldoende grote pot op een laag vuurtje. Voeg de boter toe en roer tot deze gesmolten is. Voeg dan de bloem toe. Roer met een houten lepel tot de bloem volledig is opgenomen en je een stevig deeg krijgt.

Blijf het deeg verwarmen en roeren tot je een koekjesgeur ruikt. Zo elimineer je de bloemige smaak en garandeer je een lekker smakende soes. Blijf doorgaan tot je een stevig en droog beslag hebt.

Neem de pot van het vuur en voeg het eerste ei toe. Roer goed totdat dit volledig is opgenomen. Voeg telkens een volgend ei toe wanneer het vorige volledig is opgenomen. Blijf goed roeren tot je een sterk en compact beslag hebt. Geef niet te snel op: dit vraagt wat inspanning.

Kruid het beslag met peper en zout. Doe het beslag in een spuitzak. Bekleed de ovenplaat met bakpapier. Spuit zo identiek mogelijke soezen (diameter en hoogte van maximum 2 cm) op het bakpapier. Maak je vingertoppen nat en duw het piekje plat op elk deegbolletje zodat je geen verbrand topje krijgt. Strooi wat gemalen kaas over de soezen.

Bak de soezen 20 minuten in de voorverwarmde oven. Verlaag de temperatuur naar 150°C en bak de soezen nog 10 minuten af met de oven op een kiertje, zo kan het vocht ontsnappen. Als je oven niet vanzelf blijft openstaan, kan je een houten lepel tussen de oven en de ovendeur stoppen.





© Johanna Goyvaerts en Tine Lejeune

Courgettesalade met amandelen en munt

Dit heb je nodig

voor 4 personen (bijgerecht)

– 1 courgette

– 1 onbespoten citroen, schil en sap

– 50 g parmezaan

– 100 g zwarte olijven, type kalamata

– 1 el graanmosterd

– 75 g ongepelde amandelen

– handvol munt

– 1 snuf chilivlokken

– olijfolie

– zwarte peper en zout





Zo maak je het

Snijd de courgette in fijne schijfjes. Meng in een grote kom met de geraspte schil en het sap van de citroen, de mosterd en een snuf zout. Laat even marineren.

Bak de amandelen. Verwarm hiervoor een royale scheut olijfolie in een pan op middelhoog vuur. Hak de amandelen grof en bak goudbruin. Reken op 5 tot 10 minuten en roer regelmatig om met een houten lepel. Let op dat de noten niet aanbranden. Doe in een kommetje en kruid met een flinke snuf zout en chilivlokken.

Haal de pit uit de olijven en hak ze grof. Rasp de parmezaan zo fijn mogelijk.

Meng de courgette met de olijven, de geraspte parmezaan en de helft van de noten en muntblaadjes. Kruid met versgemalen zwarte peper. Schep in een schaal en werk af met de rest van de noten, munt, eventueel nog wat geraspte parmezaan en extra peper.