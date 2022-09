Evy Gruyaert trapt iedereen in beweging

Evy Gruyaert en de nationale borstkankerorganisatie Think Pink gaan zich samen inzetten om nog meer mensen in beweging te krijgen. Of je het nu op een lopen zet of liever alle hoeken van je yogamatje verkent: bewegen is de boodschap!

“In ons land krijgt 1 op 8 vrouwen ooit de diagnose borstkanker, 1 op 100 lotgenoten is een man. Meer dan reden genoeg voor mij om, toen Think Pink de vraag stelde, de strijd tegen borstkanker te steunen. Think Pink draagt de waarden uit die ik zelf koester: passie, veerkracht, positieve communicatie, empathie… En bovendien brengen we dezelfde boodschap: kom in beweging, letterlijk én figuurlijk. Want bewegen is een must binnen een gezonde levensstijl, voor iedereen, én vermindert de kans op borstkanker. Bewegen als preventie dus, maar ook voor borstkankerpatiënten is het belangrijk dat ze blijven bewegen en zo goed als mogelijk hun dagelijkse activiteiten kunnen voortzetten.”

Heb je persoonlijk ervaringen met borstkanker?

“Tot dusver werd niemand uit mijn onmiddellijke omgeving getroffen door de ziekte, maar dat maakt voor mij niks uit. De getallen spreken voor zich, vroeg of laat krijgt elk van ons ermee te maken. Elke vrouw of man die erdoor getroffen wordt, is er een te veel. En hoop ik een hart onder de riem te steken door Think Pink te ondersteunen op een warme en menselijke manier.”

Je werkt samen met Atelier 11 van Ludovik Colpaert en Flor Janssens aan een exclusief Think Pink-juweeltje. Wat wordt het?

“Ik wil graag een symbolisch, discreet juweeltje ontwerpen waarmee we de strijd tegen borstkanker kunnen ondersteunen. Het wordt een ontwerp dat iedereen kan dragen om op die manier steun te betuigen. Het zal in België gemaakt worden, net als mijn Malice-collectie trouwens, en zal tegen eind dit jaar op www.maliceboutique.be en in de webshop van Think Pink verkocht worden.

