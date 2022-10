Energieker leven doe je zo

Levensstijlcoach Anna Santens gelooft in een holistische benadering van het leven en brengt met haar nieuwe boek Juiced By Anna 60 recepten voor een energieker leven. Met de nodige tips en tricks voor een zuivere huid, pre- en post-work-out-juices en energieboosters. Ze leert ons hoe we beter kunnen slapen en minder stress ervaren aan de hand van ontspannende oefeningen en hoe we onze spijsvertering kunnen optimaliseren met juices en smoothies.

Gembershot

Dit heb je nodig

– 3 cm verse gember

– 1/2 citroen

– Optioneel: snufje cayennepeper en 1 tl ahornsiroop





Zo maak je het

Juice de gember en citroen in de blender op hoge snelheid. Voeg daarna eventueel cayennepeper en ahornsiroop toe. Heb je geen blender in huis? Dan kan je eventueel een staafmixer met voldoende watt gebruiken.

De voordelen

De gezondheidsvoordelen van gember zijn eindeloos. Het kalmeert je maag, ondersteunt je spijsvertering, boost je immuunsysteem en werkt ontstekingsremmend. Alles samen zorgt dat voor meer energie. Je voelt je niet alleen beter na het drinken van een gembershot, je bent meteen ook wakker.

Tip: ik maak meestal een grote hoeveelheid en juice een groot stuk gember. Je kan dit gemakkelijk bewaren in een glazen bokaal in je koelkast. Zo heb je elke ochtend je gembershot bij de hand.





Gele biet en kurkuma

Dit heb je nodig

– 3 kleine gele bieten

– 1 stengel selder

– 2 wortels

– 1/2 citroen

– 2 cm verse kurkuma





Zo maak je het

Doe de ingrediënten in de blender en maal ze op hoge snelheid. Heb je geen blender in huis? Dan kan je eventueel een staafmixer met voldoende watt gebruiken.

De voordelen

Gele bieten zitten boordevol kalium en zijn rijk aan vezels. Kalium is een mineraal dat in jouw lichaam betrokken is bij de regulatie van je bloeddruk. Daarnaast helpt kalium bij de goede werking van je zenuwen en spieren.

Deze juice is zoet van smaak en ondersteunt je lever en spijsvertering door de kurkuma en de selder die erin verwerkt zijn.

Tip: let op wanneer je kurkuma gebruikt, want je vingers kleuren meteen oranje. Wees extra aandachtig in een witte keuken.





‘Juiced by Anna. 60 recepten voor een energieker leven’, Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, 215 blz., 24,99 euro.