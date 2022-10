Elke dag dikketruiendag

Niets ecologischer dan de verwarming een graadje lager te zetten en een warme trui aan te trekken. Wollen truien zijn al verschillende seizoenen weer ‘in’. Je kan dus perfect hip zijn, met de vinger op de knip.

Ons land telde ooit talrijke breigoedfabrikanten. De meesten zijn echter teloorgegaan door de concurrentie van de lageloonlanden. Anderzijds verdween de gebreide trui wat op de achtergrond door de populariteit van de sportieve sweatshirts en fleecetruien. Met de terugkeer naar natuurlijke materialen en naar duurzame, slow fashion, zien we dat de wollen trui de laatste jaren weer helemaal past in het huidige modebeeld. Commerciële labels en ketens spelen hierop in, maar daarnaast zien we ook opnieuw gespecialiseerde breigoedlabels opduiken. Zoals het Antwerpse Howlin’. Het merk werd in 2009 opgericht door de Belgische broers Patrick en Jan Olyslager. Wat oorspronkelijk een nichemerk was, is nu uitgegroeid tot een wereldwijd succes. Het merk scoort onder meer goed in Azië en is ook te koop op luxe onlineplatforms zoals Mr. Porter waarmee het label ook een capsulecollectie uitgebracht heeft. De wintertruien worden in Schotland gemaakt, van zuivere, Schotse wol.

Een ander, recenter succesverhaal is het jonge Antwerpse label Gloria!Gloria! dat in 2020 opgericht werd door Ilia Eckardt en Geert Hallemans. Ontwerper Ilia Eckardt heeft de liefde voor breiwerk met de paplepel meegekregen. Zijn moeder, Hilde Frunt, is de vrouw achter het breigoedatelier én ontwerpstudio Maison Tricot dat samenwerkt met grote namen uit de modewereld, zoals Dries Van Noten en Raf Simons. Geert Hallemans is dan weer het commerciële brein achter het merk.

“De wollen trui past helemaal in de duurzame, slow-fashiontrend”

Gloria!Gloria! is in volle coronatijd gelanceerd als betaalbaar label met een positieve uitstraling, niet alleen door de wervende naam, maar ook door het frisse kleurenpalet. De collectie wordt ontworpen in Antwerpen en geproduceerd in Europa, op basis van duurzame Italiaanse garens.

1/20 GespikkeldWollen trui in ecru met kleurige spikkels (199 euro), van Julia June. © Julia June 2/20 Breien binnen de lijntjesDe Limburgse textielontwerpster Janne Landuyt brengt een nieuwe breigoedcollectie die ze ‘Binnen de lijnen’ doopte. Een lijnenspel vormt de rode draad doorheen de collectie. Trui links: 240 euro, trui rechts 220 euro. © Jeffrey Roekens 3/20 DegradéTrui in blauwe en roze garens die langzaam overlopen in elkaar (139 euro) en bijhorende muts (45 euro), van het Belgische label Gloria! Gloria! © Gloria! Gloria! 4/20 PrimeurHet Belgische duurzame label Mardi Editions brengt voor het eerst een breigoedcollectie uit, in de tijdloze stijl van het merk. De trui (225 euro) en de cardigan (225 euro) zijn gemaakt van Italiaanse garens in een samenstelling van merinoswol, babyalpaca en gerecycleerd nylon. © Mardi Editions 5/20 ColourblockingTrui in een warm roestbruin met mouwen en boordjes in verschillende kleuren (159 euro), van OOF. © OOF 6/20 Kasjmier voor iedereenLange trui (129,99 euro) en bijhorende gebreide rok (99,99 euro) in een kasjmiersamenstelling, van C&A. © C&A 7/20 Half om halfTrui half in lila, half in oranje (59,99 euro), van Y.A.S. © Y.A.S. 8/20 PlooitjesEffen trui in een mohairmix, met plooitjes op de schouder (169 euro), van Her. © Kurt Anthierens 9/20 Klassieke strepenGestreepte trui met geborduurd logo (159,90 euro), souspull (69,90 euro) en muts (44,90 euro), van Tommy Hilfiger. © Tommy Hilfiger 10/20 Patchwork en franjesTrui in een mix van verschillende kleurenvlakken en steken, versierd met franjes (279,95 euro), van Scotch&Soda. © Scotch&Soda 11/20 Rechttoe rechtaanTijdloze trui (520 euro), gebreid van Loro Piana-garens in zuiver kasjmier, van het duurzame Spaanse label Shon Mott. © Shon Mott 12/20 FolkArtisanale jacquardtrui in traditioneel motief (379 euro), van Marc Cain. © Marc Cain 13/20 Schotse wolJacquardtrui in warme herfstkleuren, gemaakt van Schotse wol (275 euro), van Howlin’. © Howlin’ 14/20 Geel of oranje?Vandaag oranje, morgen geel: omkeerbare trui met opstaande kraag (240 euro) in Japanse wol en viscose, van het Spaanse label Bielo. © Bielo 15/20 AaibaarArtisanale trui (245 euro) en bijhorende muts (70 euro) in een mohairsamenstelling, van het Belgische slow-fashionlabel Made by Vest. © Emilie Bonje 16/20 Betaalbaar designCardigan (49,95 euro), van JW ANDERSON voor Uniqlo. © Uniqlo 17/20 Bomberjas in breiwerkGebreide bomberjas (285 euro), gemaakt in België, van Wolvis. © Babeth Albert 18/20 Alpaca voor de kleintjesKindertrui van alpacawol (39 euro) en hoedje in nepbont (29 euro), van Arket. © Arket 19/20 Dubbel warmKabeltrui (74,90 euro) en bijhorende cardigan (84,90 euro), van Tommy Hilfiger. © Tommy Hilfiger 20/20 Roze blushArtisanaal breiwerk van eigen bodem: cardigan (310 euro) en sjaal (140 euro), van Atelier Blush. © Marie Van Loo 1/20 GespikkeldWollen trui in ecru met kleurige spikkels (199 euro), van Julia June. © Julia June 2/20 Breien binnen de lijntjesDe Limburgse textielontwerpster Janne Landuyt brengt een nieuwe breigoedcollectie die ze ‘Binnen de lijnen’ doopte. Artisanaal en lokaal

Breien is hip. Velen zijn de laatste jaren aan het breien geslagen, in breicafés of thuis. Het tikken van de breinaalden en de repetitieve handelingen hebben iets rustgevends. Het kadert in de doe-het-zelftrend waartoe ook pottenbakken, broodbakken en andere manuele bezigheden behoren.

Sommige artisanale breigoedmerken zijn voortgevloeid uit die passie voor breien. Een mooi voorbeeld is Made by Vest, het duurzame slow-fashionlabel van Veerle Stubbe, die jaren geleden haar eigen label oprichtte. Haar collectie wordt volledig in België gemaakt en omvat artisanaal gebreide truien, sjaals, cardigans en mutsen die alle trends overstijgen.

Ook de truien en accessoires van Marie Van Loo, de jonge onderneemster en textielontwerpster achter het label Atelier Blush, worden in eigen land geproduceerd, meer bepaald in het eigen Gentse atelier. Klanten kunnen bestellen uit de collectie of ze kunnen een trui of sjaal in een kleurencombinatie naar keuze laten breien.

Griet Depoorter, de creatieve vrouw achter het label Wolvis, mikt eveneens op tijdloze stukken met een minimale ecologische voetafdruk dankzij de productie in eigen land. Leselles gebruikt dan weer overstockgarens voor sjaals en truien. Een ander duurzaam label, Mardi Editions, lanceert vanaf dit seizoen ook een tijdloze lijn kwaliteitstruien en cardigans in duurzame garens. Kortom, breiwerk en duurzaamheid gaan alsmaar vaker hand in hand.