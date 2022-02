Eindelijk weekend: zwerfzoektocht naar urban vibes

Sinds hij vader van een zoontje werd en besloot zich een gezondere levensstijl aan te meten, ontpopte Bruno Sortino zich tot een ochtendmens.

Zowel tijdens de week, wanneer Bruno (37) deeltijds pralines tot op hun juiste bestemming brengt en daarnaast zijn webshop runt, als in het weekend, is hij vóór zes uur uit bed. “Ik had het vroeger zelf niet geloofd”, lacht hij. “Maar vroeg opstaan geeft me een gevoel van rust. Het eerste halfuur breng ik door met niets meer dan thee drinken, gewoon tijd nemen voor mezelf, waarna ik langzaam de dag in rol.”

Op zaterdag betekent dat dat Bruno tekent, schildert of de stad intrekt om interessante gebouwen en intrigerende plekken in zijn thuisstad Kortrijk of andere steden te fotograferen. De fotografie ontdekte hij pas een jaar geleden, toen hij foto’s begon te maken voor zijn eigen duurzame kledinglabel Sobr, waarvoor hij overigens ook zelf de tekeningen ontwerpt. “Fotografie boeide me al toen ik nog heel jong was, maar een opleiding leek me moeilijk, fototoestellen duur. Het kwam er niet van. Maar toen ik foto’s nodig had voor mijn webshop en Instagram, besloot ik die zelf te maken. Op zaterdag zwerf ik nu dus vaak door de stad, op zoek naar locaties met een uitgesproken urban vibe, weg van de platgetreden paden. Ik verlies me dan helemaal in het zoeken naar een compositie en het spelen met licht en schaduw.”

Volg Bruno Sortino op www.sobrconcept.com en op Instagram: @sobrconcept.