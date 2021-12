Eindelijk weekend: zoet plezier om te delen

Al meer dan twintig jaar baat Sabine Vanderispaillie een krantenwinkel aan het Brugse Sint-Jansplein uit.

Maar op zondag blijft de deur daar op slot, want dan neemt Sabine tijd voor een heel andere bezigheid: bakken. “Een enigszins uit de hand gelopen gevolg van een cursus patisserie aan Hotelschool Spermalie”, noemt ze het lachend terwijl ze voor de gelegenheid nog eens haar signatuurstuk ovenklaar maakt: een zanddeegbodem gevuld met banketbakkersroom die ze zelf perfectioneerde, afgewerkt met aardbeien, bosbessen en muntblaadjes. “Ik laat graag pure smaken voor zich spreken. Dat valt soms wat duurder uit, maar ik heb het er voor over, want het resultaat is zoveel verfijnder. Een misérable kun je compleet verknoeien door de verkeerde boter te gebruiken.” Een kast vol bakboeken en -magazines heeft ze intussen – “in mijn krantenwinkel zie ik op dat vlak natuurlijk heel wat inspiratie passeren” – en die recepten probeert ze graag uit of ze bedenkt er variaties op. Van klassieke bokkenpootjes tot brownies op de barbecue. “Zoeken, proberen, experimenteren, maar vooral iets helemaal zélf kunnen maken: ik doe dat ontzettend graag.”

En veelal gaan de koekjes, cakes of taarten naar buren, ouders en vrienden. “Want dat vind ik nog het mooiste aan bakken: samen met anderen van dat lekkers kunnen genieten, bij een kop goeie koffie, terwijl we bijpraten. Niets mooier dan dat zoete plezier te kunnen delen.”