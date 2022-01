Eindelijk weekend: weg in een wereld vol bloemen

Lavendel, vlierbloesem, vergeet-me-nietjes, paardenbloemzaadjes, korenbloemen… Elk weekend gaat Kelly Dekyvere er in haar ateliertje in Heule voor zitten en maakt ze er bijzondere juweeltjes mee.

Nadat Kelly Dekyvere (29) afstudeerde als opvoedster in de gehandicaptenzorg jeukte het al om een meer creatieve toer op te gaan. Maar een nieuwe studie industrieel productontwerp zette haar vooral aan de computer, en dat was niet wat ze voor ogen had. “Ik werk nu als opvoedster bij De Branding vzw Waak, maar na de uren heb ik toch echt wel een creatieve uitlaatklep nodig. Ik begon een paar jaar terug juweeltjes te maken in hout en klei, en ontdekte onderweg ook wat je met giethars kan doen”, vertelt ze.

Haar liefde voor de natuur sloot daar mooi op aan. “We zijn de connectie met de natuur wat kwijtgeraakt, en daar probeer ik voor mezelf wat aan te doen. Ik ga graag wandelen, met de hond, met ons gezinnetje. Op reis zoeken we altijd plekken op waar de natuur primeert.” Zo begon ze ook in haar tuintje bloemen te kweken, die ze droogt en verwerkt in armbandjes, halskettingen, oorringen en sleutelhangers. Een minutieus en geduld vergend werkje. “Ik zet dan een podcast op, een true crime als De Volksjury bijvoorbeeld, en verlies me volledig in het maken van mijn juweeltjes.”

“En het doet me goed dat mensen de juweeltjes koesteren, dikwijls ook een betekenis geven aan de bloemen. Tijdens de lockdown waren de vergeet-me-nietjes heel populair”, lacht ze.

http://www.hibdesign.been @hib. design