Eindelijk weekend: tijd om even terug te schakelen

Thomas Lauwers is vastbesloten om zijn nog jonge onderneming in artisanale likeuren, Lemonzest, uit te bouwen tot een label waar liefhebbers van bijzondere smaken niet omheen kunnen.

Het begon met een zelfgemaakte limoncello – een Italiaanse drank gemaakt van citroenen -, maar ook sinaasappel- en hazelnootlikeur wil Thomas Lauwers (24) bij ons bekender maken. Hij produceert zijn limoncello zelf op artisanale wijze, zet zijn merk in de markt, verzorgt het contact met klanten en staat in voor het transport, beantwoordt mails, neemt de administratie voor zijn rekening… en is op zaterdag doorgaans aan een adempauze toe. Dan neemt hij de tijd om terug te schakelen.

“Op zaterdag overloop ik wat er allemaal gebeurd is de voorbije week, wat goed liep, wat fout ging en hoe ik kan bijsturen. Ik heb een doel voor ogen en daar focus ik me volledig op”, klinkt het ambitieus. “Maar ik heb het ook nodig om me af en toe te bezinnen.” Dan gaat hij wandelen rond het Knokse Zegemeer vlak bij het appartement waar hij woont, met zijn beagle Tommy aan de leiband en een podcaststem in zijn oren. “Ik luister onder meer naar Carl Van De Velde en zijn gasten uit de ondernemerswereld, ik haal er inspiratie en motivatie uit en tegelijk brengt het me tot rust. Mijn werk loslaten kan ik nu eenmaal niet, maar op die momenten ga ik er op een veel meer ontspannen manier mee om dan door de week.”

