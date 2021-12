Eindelijk weekend: samen tomaten smeren

Twee jaar geleden besloot Julie D’heygere haar in eigen kringen razend populaire, huisgemaakte tomatensaus op de markt te brengen onder het label Think Tomato.

Het succes van haar jonge onderneming combineert Julie met mama zijn van twee levendige baasjes, Leo (4) en Nino (2). “Een combinatie die me niet altijd even gemakkelijk valt, maar waarvan ik niets zou willen missen”, vertelt de uit Menen afkomstige onderneemster. “Het maakt wel dat ik steevast naar het weekend snak. Dan zijn de jongens ook al vroeg wakker, maar dan hoeft er niets. Geen ontbijt klaarmaken en kleren aantrekken in ijltempo, geen rush naar school… Tijdens weekends kunnen we het haastige leven even achter ons laten: een verademing.”

Toch laat Think Tomato Julie ook tijdens het weekend niet los, maar alles verloopt veel meer ontspannen dan. Dan koppelt ze het aangename aan het nuttige door telkens een paar reels – of leuke filmpjes – op te nemen, die ze op Instagram post en waarmee ze fans van haar sauzen wil inspireren in de keuken. “Ik geniet daar zelf van, het is leuk om te doen. En vooral: ik kan het samen met mijn zoontjes doen. Dan maken we er gewoon een plezante activiteit van, of we koken samen iets. Op die momenten voel ik me op en top mama en zij genieten ervan deel uit te maken van wat ik doe. Het wordt soms een smeerboel, maar dat maakt dan echt niet uit”, lacht ze.

