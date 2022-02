Eindelijk weekend: de kracht van muziek

Maarten Verbrugghe (29) uit Gits is een van de weinige artiesten die niet te lijden heeft onder de coronacrisis. Zijn publiek bevindt zich namelijk hoofdzakelijk op het internet. “Ik ben al jarenlang een grote hiphopfan, maar zelf rappen is niet aan mij besteed. Toen ik in mijn tienerjaren ontdekte hoe ze in de jaren 90 beats maakten met samples uit oude platen, ben ik dat ook gaan proberen met de elpees van mijn ouders en grootouders”, vertelt hij.

Vorig jaar bouwde Maarten zijn eigen studio in de tuin, waar hij zich nu elke zondag over zijn drumcomputers buigt. “Soms heb ik op een halfuur een nieuw nummer klaar, maar ik kan me hier ook een hele dag opsluiten. Ik werkte eerder al samen met de West-Vlaamse rappers van Grafgravers, en ook Amerikaanse artiesten gingen al met mijn beats aan de slag. Tegenwoordig film ik mijn werk vooral. Op YouTube halen mijn video’s duizenden views, waardoor ik daar nu ook wat geld mee verdien. Honderdduizend subscribers: dat is mijn volgende doel.”

Momenteel werkt Maarten ook aan een eigen album met instrumentale tracks, dat hij dan op vinyl wil uitbrengen. “Daarvoor zoek ik bewust geen samenwerkingen op, omdat ik mijn eigen visie op muziek wil meegeven. Die is vooral gevormd toen ik vorig jaar in een depressie belandde. Muziek heeft mij toen door die donkere periode heen geholpen. Ze werkt verbindend en ik kan er mezelf in terugvinden.”

www.youtube.com/MAARTN