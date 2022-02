Eindelijk weekend: alles behalve plannen maken

Geen plannen. En wat gepland staat, blijft dat doorgaans niet lang. Of hoe het ideale weekend er uit ziet voor Pieter Willemyns.

Pieter Willemyns (36) leeft zich door de week uit in de technische aspecten die komen kijken bij het ontwerp en de productie van parasols en schaduwzeilen, bij het Roeselaarse bedrijf Umbrosa. Zijn werk en gezinsleven zijn met elkaar verweven maar in evenwicht, en zo heeft hij het graag. “Ik snak dan ook niet elke vrijdag naar het weekend”, lacht hij. “Het weekend voelt gewoon goed in die zin dat niets dan moet.”

Op zaterdagochtend ontwaken Pieter, zijn vrouw en hun twee zoontjes elk op hun eigen ritme, om vervolgens samen rond de ontbijttafel te schuiven. Liefst op het terras, ook ’s winters, dan trekken ze een extra trui aan. Een momentje voor zichzelf. Tot ook de kippen die er in de tuin rondscharrelen honger krijgen en hun deel opeisen. “Toen we hier in Lauwe kwamen wonen, miste ik de beweging die we kenden uit Gent waar we voordien woonden. De tuin had iets van een schilderij. De kippen brengen er nu wat leven in. Als we hier blijven wonen, komen er vast nog wel konijntjes bij ook.”

En daarna kan de dag alle kanten uit. “We zien gewoon wat er op ons afkomt. Plannen maken we zelden, en als we er maken, veranderen die doorgaans nog de dag zelf. Soms bezoeken we vrienden en gaan we vooraf een grote wandeling doen. Of we pikken een paar winkels mee onderweg, omdat we nieuwe schoenen nodig hebben. Niets moet, alles kan: beter wordt een weekend niet.”