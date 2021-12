Een warme én veilige skioutfit voor elk budget: Cool op de latten

Veel wintersportliefhebbers zullen deze kerstvakantie op de latten doorbrengen. In binnen- of in buitenland, in praktische of in blitse outfits, al dan niet met prestigieuze logo’s. Voor elk budget wat wils.

Wintersportkledij vind je tegenwoordig in alle genres en prijsklassen, van budgetvriendelijke basic uitvoeringen bij de ketens over de typische technische wintersportmerken tot de exclusieve high fashion met een navenant prijskaartje. Aangezien een degelijke skioutfit vaak een investering voor jaren is, zien we veel tijdloze uitvoeringen in zwart, wit, rood, blauw en combinaties met zonnig geel, altijd goed voor de zichtbaarheid.

Lichter en beter

Je hoeft niet dik ingeduffeld te zijn om goed beschermd de skipistes af te dalen, de technische wintersportkledij van vandaag is licht en vrij dun, wat het comfort en de bewegingsvrijheid ten goede komt. De ideale wintersportoutfit telt drie lagen. Het onderste laagje bestaat bij voorkeur uit thermisch ondergoed dat je warm houdt en het zweet afvoert zodat je geen kil en klam gevoel krijgt tussen twee afdalingen door. Hou ook je voeten warm en droog dankzij technische skikousen die het zweet afvoeren en verstevigingen hebben ter hoogte van de tenen, enkels en kuiten, wat blaren en pijnlijke plekken voorkomt. De tweede laag is een warme fleece die je bij warmer weer eventueel kan vervangen door een dunnere skitrui. Het belangrijkste is een isolerende, water- en winddichte jas in een ademend materiaal zodat hij geen sauna wordt.

De meeste skiërs opteren voor een tweedelig skipak zodat ze de ski-jas ook na de wintersport kunnen dragen. Een typische ski-jas is doorgaans uitgevoerd in een stof die slijtvaster is dan deze van een gewone jas en herken je aan details zoals het zakje voor de skipas en de skibril, de sneeuwstoppers aan de mouwen en onderaan de jas en de verluchtingsritsen die trouwens ook goed van pas komen bij een stevige winterse wandeling. Een alternatief voor de verluchtingsritsen is het gepatenteerde Ventrix-materiaal, een stretchstof met kleine perforaties die zich openen wanneer je in beweging bent en sluiten wanneer je stilstaat. Ventrix wordt onder meer verwerkt in de toerski-collectie van The North Face.

High fashion op de piste

Naast de bekende ski- en outdoormerken duiken alsmaar vaker de grote namen van de catwalk op de skipistes op. De exclusieve outfits zullen wellicht binnenkort te bewonderen zijn in mondaine skioorden. Prada is al langer actief in de sport met de hightech Linea Rossa-lijn die voor diverse sporten de juiste outfit heeft. De skikledij en -accessoires uit deze collectie zien er heel uitgepuurd uit, maar zijn voorzien van allerlei nuttige snufjes. De prijzen zijn echter niet meteen voor ieders beurs: zo tel je voor een ski-jas in Gore-Tex Pro meer dan 3.000 euro neer.

Kies voor ademende materialen zodat je skipak geen sauna wordt

Ook Chanel en Louis Vuitton hebben hun skiaanbod. Voor Louis Vuitton is het de eerste complete capsulecollectie die zowel technische skikledij in het duurzame Econyl, après-skikledij, skischoenen én ski’s biedt. De ski’s zijn gemaakt uit een houten kern, bekleed met een aluminiumlegering, voorzien van het logo van het luxemerk. Blikvanger is de blitse skibril met logo, een accessoire waaraan een fors prijskaartje hangt, net als aan de hele outfit. Voor de bemiddelde Dior-fans is er de Dioralps-skicollectie. Voor een skioverall tel je net geen 5.000 euro neer, de bijhorende blitse zonnebril is met zijn 430 euro een iets betaalbaarder accessoire om mee uit te pakken.

Safety first

Een ongeluk is snel gebeurd. Een goede skihelm is dan ook een must. Ook hier zijn de verschillen groot, van basic modellen tot modellen in lichte hightech materialen met ingewerkt vizier en bluetoothtechnologie zodat je tijdens het skiën naar muziek kan luisteren. Ook handig zijn de modellen met een uitneembare, wasbare voering zodat je je helm netjes en fris kan houden. Voor de kleintjes zijn er aanpasbare modellen die een paar jaar kunnen ‘meegroeien’. Omdat helmen na een val onzichtbare schade kunnen oplopen en dus niet meer de nodige bescherming kunnen bieden, is het geen goed idee om een tweedehandshelm te kopen. Veiligheid voor alles. (Lut Clincke)