Een tafel vol lekker Libanees

Met Beirut Nights verklaart chef Ghina Bazzi moeiteloos de culinaire Libanese hype. In geuren en kleuren, vol schwung en enthousiasme ontdek je ‘haar’ keuken op haar best, zonder compromis over smaak of eenvoud. Van een gouden linzensoep tot een eenvoudige baklawa, de receptenhonger zal ongegeneerd groot zijn.

Met favoriete gerechten die generaties overleven gunt chef Ghina Bazzi je een blik in de keuken van ‘haar’ Libanon. Ze maakt authentieke recepten toegankelijk, met een boek voor een tafel vol lekker eten. Zonder keukenstress en zonder de lege stoel die hier te vaak mee gepaard gaat: hier schuift de kok van dienst mee aan tafel. Een koffietafelexemplaar voor zij die liever eten met hun ogen? Zonder twijfel. Of wie weet, wel jouw aanleiding voor een memorabele avond à la Beirut’s Golden Age?





Fattoush

Dit heb je nodig

voor 4 personen

– 1 grote Romeinse sla of 5 stuks babysla (babygem), schoongemaakt en in grote stukken

– 4 radijsjes, in zeer fijne schijfjes

– 3 lente-uitjes, in de lengte of diagonaal

– 1 rode paprika, in stukken van ongeveer 1,5 cm

– 1/2 komkommer, in stukken van ongeveer 1,5 cm

– 2 handenvol minikerstomaten, gehalveerd

– 1 handvol muntblaadjes

– 1/2 granaatappel of 3 el granaatappelpitten

– Libanees krokant of gefrituurd brood

Voor de sumak-dressing

– 100 ml granaatappelsiroop

– 75 ml lichte olijfolie

– 1 afgestreken el sumak

– snufje zout, naar smaak

– 2 el vers citroensap of wittewijnazijn

– enkele druppels mirin (Japanse rijstwijn) (optioneel)





Zo maak je het

Schik alle groenten op een schotel: de slablaadjes, de radijsjes, de lente-uitjes, de paprika, de komkommer, de kerstomaten.

Strooi er de muntblaadjes over en werk af met de granaatappelpitten.

Mix voor de dressing de granaatappelsiroop, de olijfolie, de sumak en het zout. Je zal merken dat het best wel een grote hoeveelheid is, maar fattoush is dan ook een heel sappige salade. Houd apart.

Hussel net voor het serveren de groenten nog eens grondig door elkaar en voeg de dressing toe. Wees er bijzonder genereus mee. Dit is een van de zeldzame, maar heerlijke gevallen waar overdaad niet schaadt!

TIP: Dit is een fantastische salade bij grillschotels, als onderdeel van mezze, of met een lamsschotel ouzi.

Weetje: Fattoush behoort tot de ‘fatteh’-familie: schotels die oudbakken platbrood als basis gebruiken.





© Bram Debaenst

Tabouleh

Dit heb je nodig

voor 4 personen

– 3 el heel fijne, lichte of bruine bulgur

– 200 ml olijfolie

– 120 ml versgeperst citroensap (1,5 citroen)

– 1 witte ui, fijngesneden

– 3 tomaten, zonder het sappige pitgedeelte, in blokjes

– 2 bussels platte peterselie met zachte blaadjes (in de Marokkaanse of etnische voedingswinkel)

– 40 muntblaadjes (2 grote handen vol)

– enkele blaadjes Romeinse sla





Zo maak je het

Doe de bulgur, de olijfolie, het citroensap en de ui in een kom en leg er de tomatenblokjes bovenop. Het is niet nodig om door elkaar te mengen, laat alles gewoon rusten. Laat de bulgur opzwellen gedurende minimaal 30 minuten.

Hak de peterselie zo fijn mogelijk. Gebruik hiervoor een heel scherp mes, anders riskeer je dat de peterselie te papperig wordt. Hak ook de muntblaadjes heel fijn. Voor meer volume kan je altijd een paar blaadjes Romeinse sla toevoegen, in de lengte gesneden.

Voeg toe aan de rest en meng alles door elkaar met je (propere) handen.

Proef. Dit is eerder een zure salade, en moet dus ook zo smaken. Voeg eventueel wat zout toe, naar eigen smaak.

Schik de Romeinse slablaadjes op een schotel, schep de tabouleh erover, en dien op.